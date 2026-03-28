جدول مباريات اليوم الأحد 29 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون فيها بعض المواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 29 مارس 2026، حيث تنطلق مباريات ودية استعدادًا لكأس العالم 2026.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 29 مارس 2026؟

يمكن متابعة البث المباشر لأبرز المباريات الودية، عبر تطبيق "TOD".

جدول مباريات اليوم الأحد 29 مارس 2026 "29-03-2026"

مباريات ودية - منتخبات

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق هايتي - تونس 03:00 السعودية، 01:00 تونس الوطنية التونسية 1 - المكسيك - البرتغال 04:00 السعودية، 05:00 الإمارات Sport TV 1 - ليتوانيا - جورجيا 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN Sports 3 أحمد عبده أرمينيا - بيلاروسيا 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports 1 حسن العيدروس كولومبيا - فرنسا 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 1 عصام الشوالي

كأس الرابطة المصرية - إياب ربع النهائي