جدول مباريات اليوم الأحد 27 سبتمبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم الأحد 27 سبتمبر 2026 إقامة مباريات هامة ضمن فعاليات التوقف الدولي.

وفي دوري الأمم الأوروبية تقام مجموعة من المباريات الهامة وأبرزها مباراة النرويج ضد البرتغال.

كما تقام مباريات قوية في خليجي 27، وهي مباراة قطر ضد اليمن والبحرين ضد الإمارات.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الأحد 27 سبتمبر 2026 ، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 27 سبتمبر 2026 ؟

يمكن مشاهدة مباريات دوري الأمم الأوروبية عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

كما يمكن مشاهدة مباريات كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر قنوات قنوات الكأس والشارقة والكويت الرياضية وعمان الرياضية.

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جدول مباريات اليوم الأحد 27 سبتمبر 2026 "27-09-2026"

كأس الخليج العربي "خليجي 27" - الجولة 2

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق قطر - اليمن 18:55 السعودية، 19:55 الإمارات الشارقة الرياضية محمد الهنائي الكأس 1 خالد الحدي عمان الرياضية صلاح الحمداني الكويت الرياضية محمد العتيبي البحرين - الإمارات 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات الشارقة الرياضية موسى عيد الكأس 1 بكر علوان سمير المعيرفي الكويت الرياضية حماد العنزي عمان الرياضية أحمد الكعبي





دوري الأمم الأوروبية - الجولة 2





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ليتوانيا - أذربيجان 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN Sports 2 محمد بركات النمسا - كوسوفو 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN Sports 3 حسن العيدروس صربيا - هولندا 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN Sports 1 علي محمد علي الدنمارك - ويلز 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN Sports 2 عامر الخوذيري جبل طارق - أندورا 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN Sports 4 سمير اليعقوبي ألمانيا - اليونان 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 2 عبدالله الغامدي النرويج - البرتغال 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 1 حفيظ دراجي

مباريات ودية - منتخبات





المباراة الموعد القنوات الناقلة الأردن - سوريا 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات الأردن الرياضية



