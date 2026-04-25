جدول مباريات اليوم الأحد 26 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 26 أبريل 2026؟

يمكن متابعة الدوري الفرنسي والإسباني وكأس الاتحاد الإنجليزي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

ويمكن مشاهدة دوري يلو السعودي عبر "ثمانية".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي ودوري جوي عبر تطبيق "stc tv".

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.

جدول مباريات اليوم الأحد 26 أبريل 2026 "26-04-2026"

دوري جوّي السعودي للشباب - ملحق ربع النهائي

الدوري الإيطالي - الجولة 34 Getty Images

المباراة الموعد القنوات الناقلة فيورنتينا - ساسوولو 13:30 السعودية، 14:30 الإمارات stc tv جنوى - كومو 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات stc tv تورينو - إنتر 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات stc tv ميلان - يوفنتوس 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات stc tv

كأس الاتحاد الإنجليزي - نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق تشيلسي - ليدز يونايتد 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports 1 خليل البلوشي

الدوري الفرنسي - الجولة 31

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق لوريان - ستراسبورج 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORT 3 نوفل باشي لوهافر - ميتز 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN SPORT 4 محمد بركات باريس إف سي - ليل 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN SPORT 5 محمد المبروكي رين - نانت 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN SPORT 3 عامر الخوذيري مارسيليا - نيس 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN SPORT 1 جواد بدة

الدوري الألماني - الجولة 31

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق شتوتجارت - فيردر بريمن 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات شاهد منير العتيبي بوروسيا دورتموند - فرايبورج 18:30 السعودية، 19:30 الإمارات شاهد أحمد النفيسة MBC ACTION

دوري يلو - الجولة 31

المباراة الموعد القنوات الناقلة الجبيل - الدرعية 18:45 السعودية، 19:45 الإمارات ثمانية أبها - الباطن 19:10 السعودية، 20:10 الإمارات ثمانية الوحدة - العربي 20:50 السعودية، 21:50 الإمارات ثمانية

الدوري الأمريكي - الجولة 10