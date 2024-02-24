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مباريات اليوم 25 فبراير 2024 على
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأحد 25 فبراير في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري الإنجليزي الممتازالدوري المصري الممتازالدوري الإسباني – الليجاالدوري الألماني الدرجة الأولىالدوري الفرنسي – الدرجة الأولىدوري أبطال إفريقيا

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 25 فبراير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 25 فبراير 2024 حيث تستمر مباريات الدوري السعودي، وكذلك تستمر جولة جديدة في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 24 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 25 فبراير 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولات الدوري الإسباني والألماني والفرنسي والإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

تطبيق شاهداضغط هنا للتحميل
تطبيق TOD TVاضغط هنا للتحميل

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الأحد 25 فبراير 2024 "25-02-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 21

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الفيحاء - أبها17:00 السعودية، 16:00 مصرSSC Extra 1 HDعبدالعزيز السبر
شاهد
SC Extra 1 SDعائد العصيمي
الشباب - النصر20:00 السعودية، 19:00 مصرSSC SPORT 1 HDفارض عوض
شاهد
SSC SPORT 5 HDحاتم بطيشة
SSC SPORT 1 SDأحمد النفيسة

كأس الرابطة الإنجليزية - النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
تشيلسي - ليفربول18:00 السعودية، 17:00 مصرbeIN SPORTS 1حفيظ دراجي

الدوري الإنجليزي - الجولة 26

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
وولفرهامبتون - شيفيلد يونايتد16:30 السعودية، 15:30 مصرbeIN Sports HD 2باسم الزير

الدوري الإيطالي - الجولة 26

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
يوفنتوس - فروزينوني14:30 السعودية، 13:30 مصرAD Sports Premium 1غازي العمري
كالياري - نابولي17:00 السعودية، 16:00 مصرAD Sports Premium 1حازم عبد السلام
ليتشي - إنتر ميلان20:00 السعودية، 19:00 مصرAD Sports Premium 1عصام عبده
ميلان - أتالانتا21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD Sports Premium 1بدر الدين روابح

الدوري الإسباني - الجولة 26

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
قادش - سيلتا فيجو16:00 السعودية، 15:00 مصرbeIN SPORTS 3أحمد عبده
ريال بيتيس - أتلتيك بيلباو18:15 السعودية، 17:15 مصرbeIN SPORTS 3منتصر الأزهري
لاس بالماس - أوساسونا20:30 السعودية، 19:30 مصرbeIN SPORTS 3مصطفى العلوان
ريال مدريد - إشبيلية23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN SPORTS 1عصام الشوالي

الدوري الفرنسي - الجولة 23

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
لانس - موناكو15:00 السعودية، 14:00 مصرbeIN SPORTS 4نوفل باشي
تولوز - ليل17:00 السعودية، 16:00 مصرbeIN Sports Xtra 2عادل خلو
نيس - كليرمون فوت17:00 السعودية، 16:00 مصرbeIN Sports Xtra 3محمد السعدي
لوهافر - ستاد ريمس17:00 السعودية، 16:00 مصرTODمحمد بركات
باريس سان جيرمان - رين19:05 السعودية، 18:05 مصرbeIN SPORTS 4جواد بدة
مارسيليا - مونبلييه22:45 السعودية، 21:45 مصرbeIN SPORTS 4أحمد البلوشي

الدوري الألماني - الجولة 23

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
أينتراخت فرانكفورت - فولفسبورج17:30 السعودية، 16:30 مصرTODجواد بدة
بوروسيا دورتموند - هوفنهايم19:30 السعودية، 18:30 مصرbeIN SPORTS 2مضر اليوسف
أوجسبورج - فرايبورج21:30 السعودية، 20:30 مصرbeIN SPORTS 5حسن العيدروس

الدوري المغربي - الجولة 21

المباراةالموعدالقناة الناقلة
حسنية أغادير - شباب المحمدية18:00 السعودية، 17:00 مصرالمغربية الرياضية
الجيش الملكي. -الاتحاد التوركي20:00 السعودية، 19:00 مصرالمغربية الرياضية
المغرب الفاسي - مولودية وجدة22:00 السعودية، 21:00 مصرالمغربية الرياضية

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