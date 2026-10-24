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أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
الدوري الإسباني
دوري روشن السعودي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الإيطالي
إنتر ميامي
الدوري الأمريكي
الدوري المغربي الممتاز
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفيدرالية الإفريقية
إسبانيا
المملكة العربية السعودية
ألمانيا
فرنسا
إنجلترا
إيطاليا
الولايات المتحدة
المغرب

تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يشهد اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات الهامة مع عودة الفرق للعب الدوريات عقب التوقف الدولي.

وتستمر مباريات جولة جديدة في الدوري الإسباني والفرنسي والألماني والإنجليزي، لكن أهم ما في اليوم بالتأكيد هو كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد.


وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

ويمتلك تطبيق stc tv حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي.

وفيما يتعلق بالدوري المغربي، فإن قناة المغربية الرياضية هي الناقل الرسمي.

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباريات إنتر ميامي ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV

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جدول مباريات اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026 "25-10-2026"

الدوري الإنجليزي - الجولة 8


المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

كريستال بالاس - نيوكاسل

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات

beIN SPORTS 3

محمد المبروكي

هال سيتي - برينتفورد

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات

beIN SPORTS 4

عبدالله الغامدي

ليفربول - برايتون

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات

beIN SPORTS 2

أحمد البلوشي

مانشستر يونايتد - بورنموث

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات

beIN SPORTS 1

حفيظ دراجي

سندرلاند - ليدز يونايتد

19:30 السعودية، 20:30 الإمارات

beIN SPORTS 1

علي محمد علي

الدوري الإسباني - الجولة 10


المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

أتلتيك بيلباو - خيتافي

16:00 السعودية، 17:00 الإمارات

beIN SPORTS 6

محمد السعدي

سيلتا فيجو - ريال بيتيس

18:15 السعودية، 19:15 الإمارات

beIN SPORTS 6

منتصر الأزهري

ريال سوسييداد - ليفانتي

20:30 السعودية، 21:30 الإمارات

beIN SPORTS 3

حسن العيدروس

برشلونة - ريال مدريد

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات

beIN SPORTS 1

عصام الشوالي


الدوري الإيطالي - الجولة 8


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المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

التعليق

إنتر - فيورنتينا

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات

stc tv

عبد الله السعدي

أتالانتا - فروزينوني

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات

stc tv

حازم عبد السلام

جنوى - فينيسا

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات

stc tv

أحمد الخير

ليتشي - يوفنتوس

20:00 السعودية، 21:00 الإمارات

stc tv

فيصل الهندي

أودينيزي - ميلان

22:45 السعودية، 23:45 الإمارات

stc tv

محمد الشامسي


الدوري الفرنسي - الجولة 8


المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

موناكو - ليل

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات

beIN SPORTS 5

حسن العيدروس

أنجيه - لوريان

19:15 السعودية، 20:15 الإمارات

beIN SPORTS 5

سمير اليعقوبي

أوكسير - لومان

19:15 السعودية، 20:15 الإمارات

beIN XTRA 3

أحمد عبده

مارسيليا - لوهافر

19:15 السعودية، 20:15 الإمارات

beIN SPORTS 4

جواد بدة

رين - ستراسبورج

19:15 السعودية، 20:15 الإمارات

beIN SPORTS 2

محمد بركات

تولوز - تروا

19:15 السعودية، 20:15 الإمارات

beIN XTRA 4

محمد نضال

الدوري الألماني - الجولة 8


المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

التعليق

هوفنهايم - باير ليفركوزن

17:30 السعودية، 18:30 الإمارات

MBC شاهد رياضة

أحمد النفيسة

فرايبورج - بايرن ميونخ

19:30 السعودية، 20:30 الإمارات

MBC شاهد رياضة

عبد العزيز الزيد

الدوري الأمريكي - الجولة 31

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المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

نيويورك ريد بولز - إنتر ميامي

00:30 السعودية، 01:30 الإمارات

Apple TV

الدوري المغربي - الجولة 5


المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

التعليق

نهضة الزمامرة - الفتح الرباطي

19:00 المغرب، 21:00 السعودية

المغربية الرياضية

زكرياء أحرضان

الكوكب المراكشي - الدفاع الحسني الجديدي

21:00 المغرب، 23:00 السعودية

المغربية الرياضية

عبد الحق الشراط

دوري أبطال أفريقيا - إياب دور الـ 32

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

سيمبا - 15 أغسطس

16:00 مصر، 14:00 المغرب

ثمانية

الهلال - سيداما

18:00 مصر، 16:00 المغرب

فناة البلد

قناة النيل الأزرق

منصة نادي الهلال الرسمية

كولومب سبورتيف - تونغيث

19:00 مصر، 17:00 المغرب

NORD VPN

أسيك ميموزا - المغرب الفاسي

19:00 مصر، 17:00 المغرب

RT LA 3

الإفريقي - مازيمبي

20:00 مصر، 18:00 تونس

ديوان سبور

نواذيبو - سان بيدرو

20:00 مصر، 18:00 المغرب

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الكونفدرالية الأفريقية - إياب دور الـ 32

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

التعليق

مانيما - كايوسكورب

16:00 مصر، 14:00 المغرب

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بورت لويس - ديربان سيتي

16:00 مصر، 14:00 المغرب

NORD VPN


أسكو كارا - ديارا

18:30 مصر، 19:30 المغرب

NORD VPN


سينجيدا - توسكر

19:00 مصر، 17:00 المغرب

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الأهلي - كيتارا

19:00 مصر، 17:00 المغرب

قناة الأهلي

عامر عبدالله

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