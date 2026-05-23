جدول مباريات اليوم الأحد 24 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 24 مايو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 24 مايو 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإنجليزي والإسباني ونهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس أفريقيا تحت 17 عامًا عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الأحد 24 مايو 2026 "24-05-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 38

الدوري الإسباني - الجولة 38

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق فياريال - أتلتيكو مدريد 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT 3 عامر الخوذيري

الدوري الإنجليزي - الجولة 38

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق برايتون - مانشستر يونايتد 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORT 6 حسن العيدروس بيرنلي - وولفرهامبتون 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN Xtra 3 باسم الزير كريستال بالاس - آرسنال 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORT 1 حفيظ دراجي فولهام - نيوكاسل 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN Xtra 2 سمير اليعقوبي ليفربول - برينتفورد 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORT 2 علي محمد علي مانشستر سيتي - أستون فيلا 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORT 3 خليل البلوشي نوتنجهام فورست - بورنموث 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN Xtra 1 بكر علوان سندرلاند - تشيلسي 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORT 8 عبدالله الغامدي توتنهام - إيفرتون 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORT 4 أحمد البلوشي وست هام - ليدز يونايتد 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORT 5 أحمد فؤاد

دوري أبطال أفريقيا - النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعلق الجيش الملكي - صن داونز 22:00 السعودية، 20:00 المغرب beIN SPORT 2 جواد بدة

كأس أفريقيا تحت 17 عامًا - ربع النهائي