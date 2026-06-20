جدول مباريات اليوم الأحد 21 يونيو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على مباريات اليوم الأحد 21 يونيو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين
يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.
ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 21 يونيو 2026، وفيه تقام مباريات هامة أبرزها اسكتلندا والمغرب والبرازيل وهايتي وتركيا وباراجواي وهولندا والسويد وألمانيا وكوت ديفوار.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 21 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.
كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 21 يونيو 2026؟
يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.
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جدول مباريات اليوم الأحد 21 يونيو 2026 "21-06-2026"
كأس العالم 2026 - الجولة الثانية
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|الإكوادور - كوارساو
|03:00 السعودية، 04:00 الإمارات
|beIN 4K HDR
|حسن العيدروس
|beIN Max 1
|beIN Max 3
|نوفل باشي
|تونس - اليابان
|07:00 السعودية، 05:00 تونس
|beIN 4K HDR
|عصام الشوالي
|beIN Max 2
|beIN Max 4
|عامر الخوذيري
|إسبانيا - السعودية
|19:00 السعودية، 20:00 الإمارات
|beIN 4K HDR
|عصام الشوالي
|beIN Max 1
|beIN Max 3
|عبدالله الغامدي
|بلجيكا - إيران
|22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|beIN 4K HDR
|أحمد البلوشي
|beIN Max 2
|beIN Max 4
|محمد المبروكي
|أوروجواي - كاب فيردي
|01:00 السعودية، 02:00 الإمارات
|beIN 4K HDR
|جواد بدة
|beIN Max 1
|beIN Max 3
|باسم الزير