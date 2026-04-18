جدول مباريات اليوم الأحد 19 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 19 أبريل 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 19 أبريل 2026؟

يمكن متابعة الدوري الفرنسي والإنجليزي والكونفدرالية الأفريقية ودوري أبطال آسيا 2 عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي ودوري جوي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الأحد 19 أبريل 2026 "19-04-2026"

دوري جوّي السعودي للشباب - ملحق ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة الفتح - الوحدة 18:45 السعودية، 19:45 الإمارات stc tv الاتحاد - نيوم 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات stc tv

الدوري الإيطالي - الجولة 33 Getty Images

المباراة الموعد القنوات الناقلة كريمونيزي - تورينو 13:30 السعودية، 14:30 الإمارات stc tv هيلاس فيرونا - ميلان 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات stc tv بيسا - جنوى 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات stc tv يوفنتوس - بولونيا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات stc tv

الدوري الإنجليزي - الجولة 33

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق إيفرتون - ليفربول 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN Sports 1 عصام الشوالي نوتنجهام فورست - بيرنلي 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN Sports 5 علي محمد علي أستون فيلا - سندرلاند 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN Sports 3 محمد المبروكي مانشستر سيتي - آرسنال 18:30 السعودية، 19:30 الإمارات beIN Sports 1 حسن لعيدروس

الدوري الفرنسي - الجولة 30

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق مموناكو - أوكسير 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORT 4 نوفل باشي ميتز - باريس إف سي 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN SPORT 4 جواد بدة نانت - بريست 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN SPORT 5 سمير اليعقوبي ستراسبورج - رين 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN SPORT 3 أحمد عبده باريس سان جيرمان - ليون 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN SPORT 1 أحمد البلوشي

الدوري الألماني - الجولة 30

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق فرايبورج - هايدنهايم 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات شاهد - بايرن ميونخ - شتوتجارت 18:30 السعودية، 19:30 الإمارات شاهد فهد عريشي MBC ACTION بوروسيا مونشنجلادباخ - ماينز 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات شاهد -

دوري أبطال آسيا 2 - ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الوصل - النصر 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORT 2 عامر الخوذيري الأهلي - الحسين 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT 2 عبدالله الغامدي

الدوري المصري - الجولة 5 (مجموعة الهبوط)

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الجونة - الإسماعيلي 17:00 مصر، 18:00 السعودية On Sport Max محمود أبو الركب حرس الحدود - الاتحاد 17:00 مصر، 18:00 السعودية On Sport 1 محمد مصطفى عفيفي كهرباء الإسماعيلية - غزل المحلة 20:00 مصر، 21:00 السعودية On Sport 1 محمد الغياتي مودرن سبورت - زد 20:00 مصر، 21:00 السعودية On Sport Max أيمن الكاشف

الكونفدرالية الأفريقية - إياب نصف النهائي