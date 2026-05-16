أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأحد 17 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 17 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 17 مايو 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي ونهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس أفريقيا تحت 17 عامًا عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي ودوري جوي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الأحد 17 مايو 2026 "17-05-2026"

دوري جوّي السعودي للشباب - إياب نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الهلال - الحزم20:30 السعودية، 21:30 الإماراتstc tv

الدوري الإيطالي - الجولة 37 NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

كومو - بارما 13:00 السعودية، 14:00 الإماراتstc tv
جنوى - ميلان 13:00 السعودية، 14:00 الإماراتstc tv
يوفنتوس - فيورنتينا 13:00 السعودية، 14:00 الإماراتstc tv
بيزا - نابولي 13:00 السعودية، 14:00 الإماراتstc tv
روما - لاتسيو 13:00 السعودية، 14:00 الإماراتstc tv
إنتر - هيلاس فيرونا 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتstc tv
أتالانتا - بولونيا 19:00 السعودية، 20:00 الإماراتstc tv
كالياري - تورينو 21:00 السعودية، 22:00 الإماراتstc tv
ساسوولو - ليتشي 21:00 السعودية، 22:00 الإماراتstc tv
أودينيزي - كريمونيزي21:00 السعودية، 22:00 الإماراتstc tv

دوري روشن السعودي - الجولة 28

الشباب - الاتحاد21:00 السعودية، 22:00 السعوديةثمانية

الدوري الإنجليزي - الجولة 37

مانشستر يونايتد - نوتنجهام فورست 14:30 السعودية، 15:30 الإماراتbeIN Sports 1علي سعيد الكعبي
برينتفورد - كريستال بالاس 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports 3أحمد عبده
إيفرتون - سندرلاند 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports 1محمد بركات
ليدز يونايتد - برايتون 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports 4عبدالله الغامدي
وولفرهامبتون - فولهام 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports 5مصطفى العلوان
نيوكاسل - وست هام19:30 السعودية، 20:30 الإماراتbeIN Sports 1حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 37

أتلتيك بيلباو - سيلتا فيجو 20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN Xtra 3أحمد البلوشي
أتلتيكو مدريد - جيرونا 20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN SPORT 3محمد فوزي
إلتشي - خيتافي 20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN Xtra 1حسن العيدروس
ليفانتي - ريال مايوركا 20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN SPORT 7محمد السعدي
رايو فاييكانو - فياريال 20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN SPORT 6بكر علوان
ريال سوسييداد - فالنسيا 20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN SPORT 5سمير العيقوبي
ريال أوفييدو - ديبورتيفو ألافيس 20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN Xtra 2مصطفى العلوان
أوساسونا - إسبانيول 20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN SPORT 4محمد نضال
إشبيلية - ريال مدريد 20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN SPORT 2علي محمد علي
برشلونة - ريال بيتيس22:15 السعودية، 23:15 الإماراتbeIN SPORT 2عصام الشوالي

الدوري الفرنسي - الجولة 34

بريست - أنجيه 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Xtra 3أحمد سوكو
ليل - أوكسير 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT 5جواد بدة
لوريان - لوهافر 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Xtra 2محمد السعدي
ليون - لانس 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT 3نوفل باشي
مارسيليا - رين 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT 4محمد بركات
نانت - تولوز 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Xtra 1محمد المبروكي
نيس - ميتز 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT 6أحمد البلوشي
باريس إف سي - باريس سان جيرمان 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT 1عامر الخوذيري
ستراسوبرج - موناكو22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT 7حسن العيدروس

الدوري المصري - الجولة 11 (مجموعة الهبوط)

البنك الأهلي - الجونة 17:00 مصر، 18:00 الإماراتON SPORT 1زياد الدكروي
بتروجيت - مودرن سبورت 20:00 مصر، 21:00 الإماراتON SPORT MAXمؤمن حسن
الإسماعيلي - زد20:00 مصر، 21:00 الإماراتON SPORT 1محمد الغياتي

دوري أبطال أفريقيا - ذهاب النهائي

صن داونز - الجيش الملكي17:00 السعودية، 18:00 السعوديةbeIN SPORT 2جواد بدة

كأس أفريقيا تحت 17 عامًا - الجولة 2

أنجولا - تنزانيا 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORT 6توفل باشي
جنوب أفريقيا - الجزائر 19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN Xtra 6محمد المبروكي
غانا - السنغال 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات TOD-
موزمبيق - مالي22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Xtra 4أحمد عبده

