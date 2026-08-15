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arsenal manchester cityGetty Images
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدرع الخيرية
وديات الأندية
القنوات الناقلة
الدوري الإسباني
آرسنال ضد مانشستر سيتي
آرسنال
مانشستر سيتي
لانس ضد باريس سان جيرمان
لانس
باريس سان جيرمان
كأس الأبطال الفرنسي
ناشفيل ضد إنتر ميامي
ناشفيل
إنتر ميامي
الدوري الأمريكي
لاتسيو ضد مانتوفا
لاتسيو
مانتوفا
كأس إيطاليا
كأس خادم الحرمين الشريفين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في المباريات التي تبدأ بها المنافسات الأوروبية لموسم 2026-2027.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 حيث تستمر انطلاقة مباريات الموسم الجديد في الدوري الإسباني وتقام مباراتان هامتان لحساب الدرع الخيرية والسوبر الفرنسي كما تنطلق منافسات كأس الملك السعودي 2026-2027.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 16 أغسطس 2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات كأس الملك السعودي 2026-2027، وستنقل مباريات البطولة على شاشتها.

تذاع مباريات الدوري الإسباني وكأس الدرع الخيرية والسوبر الفرنسي عبر قنوات بي إن سبورتس وتطبيقها الخاص "TOD".

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة  ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.

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جدول مباريات اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 "16-08-2026"

كأس الملك السعودي - دور الـ32

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
البكيرية - الحزم19:15 السعودية، 20:15 الإماراتثمانية
العروبة - أبها19:40 السعودية، 20:40 الإماراتثمانية
الوحدة - الشباب21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية

الدرع الخيرية - النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
آرسنال - مانشستر سيتي16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN Sports 1حسن العيدروس

السوبر الفرنسي - النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
باريس سان جيرمان - لانس21:45 السعودية، 22:45 الإماراتbeIN Sports 1أحمد البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة 1

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
راسينج سانتاندير - فياريال18:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN Sports 3عامر الخوذيري
إسبانيول - ليفانتي20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN Sports 2محمد نضال

كأس إيطاليا - الدور الأول

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
لاتسيو - مانتوفا22:15 السعودية، 23:15 الإماراتMBC Actionمحمد أبو كبدة

الدوري التركي - الجولة 1

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بشكتاش - أيوب سبور21:30 السعودية، 22:30 الإماراتbeIN Sports 3نوفل باشي

الدوري الأمريكي - الجولة 19

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
ناشفيل - إنتر ميامي03:30 السعودية، 04:30 الإماراتApple TV

مباريات ودية - أندية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بازل - برشلونة17:30 السعودية، 18:30 الإماراتBarca One 
نيوكاسل - ستراسبورج18:00 السعودية، 19:00 الإماراتأبو ظبي الرياضية 1 
شالكه - ريال مدريد18:00 السعودية، 19:00 الإمارات1 stc tv sports HDعبدالله الحربي
ليفربول - كومو20:00 السعودية، 21:00 الإماراتأون سبورت بلسهشام معمر
الكويت الرياضيةمحمد العتيبي

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