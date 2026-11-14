جدول مباريات اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات الهامة مع عودة المباريات الدولية في التوقف الدولي.

وتستمر مباريات جولة جديدة في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 لحساب الجولة السادسة.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات دوري الأمم الأوروبية عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

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جدول مباريات اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026 "15-11-2026"

دوري الأمم الأوروبية - الجولة 6