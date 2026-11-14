جدول مباريات اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات الهامة مع عودة المباريات الدولية في التوقف الدولي.

وتستمر مباريات جولة جديدة في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 لحساب الجولة السادسة.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات دوري الأمم الأوروبية عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

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جدول مباريات اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026 "15-11-2026"

دوري الأمم الأوروبية - الجولة 6

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق قبرص - الجبل الأسود 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORTS 2 نوفل باشي لاتفيا - أرمينيا 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORTS 3 محمد المبروكي بيلاروسيا - ألبانيا 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN SPORTS 2 أحمد عبده فنلندا - سان مارينو 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN SPORTS 3 محمد بركات بلجيكا - إيطاليا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 3 علي محمد علي فرنسا - تركيا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 4 عصام الشوالي كرواتيا - التشيك 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 2 عبدالله الغامدي إسبانيا - إنجلترا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 1 حفيظ دراجي

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