أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأحد 15 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 15 مارس 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي ودوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي ودوري جوي عبر تطبيق "stc tv".

دوري جوّي السعودي للشباب - الجولة 19

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الوحدة - العدالة 21:30 السعودية، 22:30 الإماراتstc tv sports
الجبلين - العروبة 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتstc tv sports
الرائد - نيوم 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتstc tv sports
الفتح - الأهلي 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتstc tv sports
التعاون - النصر22:00 السعودية، 23:00 الإماراتstc tv sports

الدوري الإيطالي - الجولة 29

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
هيلاس فيرونا - جنوى 14:30 السعودية، 15:30 الإماراتstc tv
بيسا - كالياري17:00 السعودية، 18:00 الإماراتstc tv
 ساسوولو - بولونيا17:00 السعودية، 18:00 الإماراتstc tv
كومو - روما 20:00 السعودية، 21:00 الإماراتstc tv
لاتسيو - ميلان22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tv

الدوري الإنجليزي - الجولة 30

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
كريستال بالاس - ليدز يونايتد 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports 3عبدالله الغامدي
مانشستر يونايتد - أستون فيلا 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports 1عصام الشوالي
نوتنجهام فورست - فولهام 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports 4أحمد عبده
ليفربول - توتنهام19:30 السعودية، 20:30 الإماراتbeIN Sports 1خليل البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة 28

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ريال مايوركا - إسبانيول 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORT 5محمد السعدي
برشلونة - إشبيلية 18:15 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORT 2علي محمد علي
ريال بيتيس - سيلتا فيجو 20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORT 3منتصر الأزهري
ريال سوسييداد - أوساسونا23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT 3أحمد البلوشي

الدوري الفرنسي - الجولة 26

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ستراسبورج - باريس إف سي 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN SPORT 6محمد فوزي
لوهافر - ليون 19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN SPORT 5عامر الخوذيري
ميتز - تولوز 19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN SPORT 4نوفل باشي
رين - ليل22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN SPORT 5محمد بركات

الدوري الألماني - الجولة 26

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
فيردر بريمن - ماينز 17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد
فرايبورج - أونيون برلين 19:30 السعودية، 20:30 الإماراتشاهد
شتوتجارت - لايبزيج21:30 السعودية، 22:30 الإماراتشاهد

دوري أبطال أفريقيا - ذهاب ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الترجي - الأهلي 21:00 المغرب، 23:00 مصرbeIN Sports 1حسن العيدروس
نهضة بركان - الهلال22:00 المغرب، 00:00 مصرbeIN Sports 3عصام الشوالي

الكونفدرالية الإفريقية - ذهاب ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
مانيما - اتحاد الجزائر13:00 المغرب، 15:00 مصرbeIN Sports 7محمد المبروكي

الدوري الأمريكي - الجولة 4

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
تشارلوت - إنتر ميامي02:30 السعودية، 03:30 الإماراتApple TV

