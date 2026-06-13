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جدول مباريات اليوم الأحد 14 يونيو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
كأس العالم
هايتي ضد إسكتلندا
هايتي
إسكتلندا
هولندا ضد اليابان
هولندا
اليابان
ألمانيا ضد كوراساو
ألمانيا
كوراساو
أستراليا ضد تركيا
أستراليا
تركيا

تعرف على مباريات اليوم الأحد 14 يونيو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 14 يونيو 2026، وفيه تقام مباريات هامة بين هايتي واسكتلندا وألمانيا وكوراساو بالإضافة لمواجهة قوية تجمع هولندا واليابان.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 14 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 14 يونيو 2026؟

يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.

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جدول مباريات اليوم الأحد 14 يونيو 2026 "14-06-2026"

كأس العالم 2026 - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
المغرب - البرازيل01:00 السعودية، 02:00 الإمارات beIN 4K HDRجواد بدة
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beIN Max 4علي سعيد الكعبي
هايتي - اسكتلندا04:00 السعودية، 05:00 الإمارات beIN 4K HDRمحمد بركات
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beIN Max 3عبدالله الغامدي
أستراليا - تركيا07:00 السعودية، 08:00 الإمارات beIN 4K HDRعامر الخوذيري
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beIN Max 4نوفل باشي
ألمانيا - كوراساو20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN 4K HDRخليل البلوشي
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beIN Max 3محمد المبروكي
هولندا - اليابان23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN 4K HDRحسن العيدروس
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beIN Max 4محمد بركات

طالع الجدول الكامل من هنا

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