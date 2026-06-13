جدول مباريات اليوم الأحد 14 يونيو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على مباريات اليوم الأحد 14 يونيو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين
يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.
ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 14 يونيو 2026، وفيه تقام مباريات هامة بين هايتي واسكتلندا وألمانيا وكوراساو بالإضافة لمواجهة قوية تجمع هولندا واليابان.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 14 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.
كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 14 يونيو 2026؟
يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.
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جدول مباريات اليوم الأحد 14 يونيو 2026 "14-06-2026"
كأس العالم 2026 - الجولة الأولى
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|المغرب - البرازيل
|01:00 السعودية، 02:00 الإمارات
|beIN 4K HDR
|جواد بدة
|beIN Max 2
|beIN Max 4
|علي سعيد الكعبي
|هايتي - اسكتلندا
|04:00 السعودية، 05:00 الإمارات
|beIN 4K HDR
|محمد بركات
|beIN Max 1
|beIN Max 3
|عبدالله الغامدي
|أستراليا - تركيا
|07:00 السعودية، 08:00 الإمارات
|beIN 4K HDR
|عامر الخوذيري
|beIN Max 2
|beIN Max 4
|نوفل باشي
|ألمانيا - كوراساو
|20:00 السعودية، 21:00 الإمارات
|beIN 4K HDR
|خليل البلوشي
|beIN Max 1
|beIN Max 3
|محمد المبروكي
|هولندا - اليابان
|23:00 السعودية، 00:00 الإمارات
|beIN 4K HDR
|حسن العيدروس
|beIN Max 2
|beIN Max 4
|محمد بركات