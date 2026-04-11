أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأحد 12 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 12 أبريل 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 12 أبريل 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 12 أبريل 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي ودوري ابطال أفريقيا عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة  ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي ودوري جوي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الأحد 12 أبريل 2026 "12-04-2026"

دوري جوّي السعودي للشباب - ملحق ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الفيحاء - القادسية 19:00 السعودية، 20:00 الإماراتstc tv
الوحدة - الفتح20:30 السعودية، 21:30 الإماراتstc tv

الدوري الإيطالي - الجولة 32 NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
جنوى - ساسوولو 13:30 السعودية، 14:30 الإماراتstc tv
بارما - نابولي 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتstc tv
بولونيا - ليتشي 19:00 السعودية، 20:00 الإماراتstc tv
كومو - إنتر21:45 السعودية، 22:45 الإماراتstc tv

الدوري الإنجليزي - الجولة 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
كريستال بالاس - نيوكاسل 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN Sports 3خليل البلوشي
نوتنجهام فورست - أستون فيلا 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN Sports 2أحمد البلوشي
سندرلاند - توتنهام 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN Sports 1محمد بركات
تشيلسي - مانشستر سيتي18:30 السعودية، 19:30 الإماراتbeIN Sports 1حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 31

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أوساسونا - ريال بيتيس 15:00 السعودية، 16:00 الإماراتbeIN SPORT 4منتصر الأزهري
ريال مايوركا - رايو فاييكانو 17:15 السعودية، 18:15 الإماراتbeIN SPORT 4عامر الخوذيري
سيلتا فيجو - ريال أوفييدو 19:30 السعودية، 20:30 الإماراتbeIN SPORT 4محمد السعدي
أتلتيك بيلباو - فياريال22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT 4حسن العيدروس

الدوري الفرنسي - الجولة 29

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
نيس - لوهافر 18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN SPORT 3نوفل باشي
تولوز - ليل 18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN SPORT 2جواد بدة
ليون - لوريان21:45 السعودية، 22:45 الإماراتbeIN SPORT 2محمد المبروكي

الدوري الألماني - الجولة 29

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
كولن - فيردر بريمن 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتشاهد
شتوتجارت - هامبورجء18:30 السعودية، 19:30 الإماراتشاهد
ماينز - فرايبورج20:30 السعودية، 21:30 الإماراتشاهد

الدوري الأمريكي - الجولة 7

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
إنتر ميامي - نيويورك ريد بولز02:30 السعودية، 03:30 السعوديةApple TV

دوري أبطال أفريقيا - ذهاب نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الترجي - صن داونز21:00 مصر، 20:00 المغرب وتونسbeIN Sports 1عصام الشوالي

