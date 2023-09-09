جدول مباريات اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
Alan Browne Ireland Virgil van Dijk Netherlands 2023Getty/GOAL composite
تصفيات كأس أوروباتصفيات كأس أمم افريقياالدوري الأمريكي

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، على مستوى تصفيات القارات المختلفة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 حيث نتابع مباريات ضمن الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024، والتي أهمها مباراة منتخب أيرلندا ضد هولندا .

كما سنتابع الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا، والتي يلعب فيها منتخب جامبيا أمام منتخب الكونغو.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 "10-09-2023"

التصفيات المؤهلة ليورو 2024 - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
كازاخستان - أيرلندا الشمالية16:00 مصر والسعودية-
الجبل الأسود - بلغاريا19:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 4
فنلندا - الدنمارك19:00 مصر والسعودية-
جزر الفارو - مولدوفا19:00 مصر والسعوديةArena Sport 1 HD Serbia
ليتوانيا - صربيا21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 4
سان مارينو - سلوفينيا21:45 مصر والسعوديةArena Sports
أيرلندا - هولندا21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1
اليونان - جبل طارق19:45 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3
ألبانيا - بولندا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2 English

تصفيات كأس أمم أفريقيا - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
توجو - الرأس الأخضر19:00 مصر والسعودية-
نيجيريا - ساوتومي وبرينسيب19:00 مصر والسعودية-
جامبيا.- الكونغو22:00 مصر والسعودية-

الدوري الأمريكي - المجموعة الشرقية

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إنتر ميامي - سبورتنج كانساس سيتي02:30 مصر والسعوديةApple TV

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