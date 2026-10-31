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Liverpool Arsenal(C)Getty Images
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جدول مباريات اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
الدوري الإسباني
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
الدوري الإيطالي
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري المغربي الممتاز
دوري الدرجة الأولى السعودي للمحترفين
إسبانيا
المملكة العربية السعودية
ألمانيا
فرنسا
إيطاليا
مصر
إنجلترا
المغرب

تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يشهد اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات الهامة مع عودة الفرق للعب الدوريات.

وتستمر مباريات جولة جديدة في الدوري الإسباني والفرنسي والألماني والإيطالي والإنجليزي، إضافة إلى مباريات جديدة في دوري الدرجة الأولى السعودي والدوري المغربي.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

ويمتلك تطبيق stc tv حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي.

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري الدرجة الأولى السعودي عبر قنوات ثمانية، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق ثمانية هو الناقل الرسمي.

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جدول مباريات اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026 "01-11-2026"

الدوري الإنجليزي - الجولة 9

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

ليفربول - آرسنال

19:30 السعودية، 20:30 الإمارات

beIN SPORTS 1

حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 11

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

خيتافي - إشبيلية

16:00 السعودية، 17:00 الإمارات

beIN SPORTS 3

أحمد فؤاد

راسينج سانتاندير - ريال مدريد

18:15 السعودية، 19:15 الإمارات

beIN SPORTS 2

حسن العيدروس

إلتشي - فالنسيا

20:30 السعودية، 21:30 الإمارات

beIN SPORTS 3

عبدالله الغامدي

أتلتيك بيلباو - ريال سوسييداد

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات

beIN SPORTS 1

جواد بدة

الدوري الإيطالي - الجولة 9

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المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

كومو - فينيسيا

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات

stc tv

فروزينوني - تورينو

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات

stc tv

لاتسيو - كالياري

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات

stc tv

ليتشي - جنوى

20:00 السعودية، 21:00 الإمارات

stc tv

يوفنتوس - نابولي

22:45 السعودية، 23:45 الإمارات

stc tv

الدوري الفرنسي - الجولة 9

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

ستراسبورج - أوكسير

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات

beIN SPORTS 4

أحمد البلوشي

ليون - أنجيه

19:15 السعودية، 20:15 الإمارات

beIN SPORTS 5

نوفل باشي

باريس إف سي - موناكو

19:15 السعودية، 20:15 الإمارات

beIN SPORTS 4

علي محمد علي

أولمبيك مارسيليا - تولوز

22:45 السعودية، 23:45 الإمارات

beIN SPORTS 2

محمد بركات

الدوري الألماني - الجولة 8

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

ستراسبورج - أوكسير

17:30 السعودية، 18:30 الإمارات

MBC شاهد رياضة

ليون - أنجيه

19:30 السعودية، 20:30 الإمارات

MBC شاهد رياضة

الدوري التركي - الجولة 10

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

التعليق

طرابزون سبور - غازي عنتاب

16:00 السعودية، 17:00 الإمارات

beIN SPORTS 1

خليل البلوشي

الدوري المغربي - الجولة 6

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

وداد تمارة - المغرب الفاسي

17:00 المغرب، 19:00 السعودية

المغربية الرياضية

نهضة بركان - الرجاء

21:00 المغرب، 23:00 السعودية

المغربية الرياضية

دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 10

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

هجر - العلا

17:40 السعودية، 18:40 الإمارات

ثمانية

الصقر - الطائي

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات

ثمانية

جدة - العدالة

19:45 السعودية، 20:45 الإمارات

ثمانية

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