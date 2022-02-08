جدول مباريات اليوم الأربعاء 9 فبراير 2022 والقنوات الناقلة

لا تتوقف إثارة كرة القدم كل يوم، ونشهد يوم الأربعاء 9 فبراير 2022 مواجهات نارية، بداية من نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات، ومباريات في الدوري الإنجليزي، وقمة استثنائية في كأس إيطاليا، وعودة الدوري المصري.

البداية من الإمارات، حيث تقام يوم الأربعاء 9 فبراير المباراة الثانية في نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2021، بمواجهة من العيار الثقيل، تجمع بين الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي، بالإضافة إلى مواجهة تحديد المركز الخامس بين الجزيرة الإماراتي ومونتيري المكسيكي.

أما في إنجلترا، تتواصل مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، بإقامة أربع مباريات، ويأتي على رأسها مباراة يستضيف فيها مانشستر سيتي المتصدر فريق برينتفورد.

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2021 والقنوات الناقلة

ومن إنجلترا إلى إيطاليا، حيث تستمر الأربعاء منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا، وتقام مباراة واحدة يحل فيها لاتسيو ضيفًا على ميلان.

أما في الدوري المصري، فنشهد إقامة مباراتين مؤجلتين من الجولة الثامنة من الموسم الحالي، أبرزهما مواجهة إنبي ضد مصر المقاصة.

وفي وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 9 فبراير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 9 فبراير 2022 "09-2-2022"

كأس العالم للأندية

المباراة الموعد القناة الناقلة الجزيرة - مونتيري 15:30 مصر، 16:30 السعودية SSC7 HD / Abu Dhabi Sport Extra الهلال - تشيلسي 18:30 مصر، 19:30 السعودية SSC7 HD / Abu Dhabi Sport Extra

الدوري الإنجليزي - الجولة 24

المباراة الموعد القناة الناقلة توتنهام - ساوثامبتون 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium مانشستر سيتي - برينتفورد 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium نوريتش سيتي - كريستال بالاس 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 أستون فيلا - ليدز يونايتد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium

كأس إيطاليا - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة ميلان - لاتسيو 22:00 مصر، 23:00 السعودية Lega Serie A YouTube

كأس ملك إسبانيا - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة رايو فاييكانو - ريال بيتيس 22:00 مصر، 23:00 السعودية غير مذاعة عربيًا

الدوري المصري - مؤجلات

المباراة الموعد القناة الناقلة إنبي - مصر المقاصة 17:30 مصر، 18:30 السعودية OnTime Sports طلائع الجيش - الجونة 20:00 مصر، 21:00 السعودية OnTime Sports

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