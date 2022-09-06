جدول مباريات اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل إثارة ومتعة كرة القدم من جديد، وذلك مع عودة منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، مع استمرار مباريات دور المجموعات لموسم 2022-23، بالإضافة إلى مباريات على الصعيد العربي في دوري الدرجة الأولى السعودي.

ونشهد يوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022، مجموعة قوية من المباريات، سواء في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، أو في دوري يلو، كما توجد مباراة من الدوري الفرنسي.

البداية ستكون من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تقام مساء الأربعاء ثماني مباريات في الجولة الأولى من دور المجموعات للمسابقة.

ليفربول الإنجليزي، وصيف النسخة الماضية، يحل ضيفًا على نابولي الإيطالي، فيما يلعب إنتر الإيطالي أمام بايرن ميونخ الألماني، ويستضيف برشلونة نظيره فيكتوريا بلزن التشيكي.

أما على المستوى العربي، فتتواصل الأربعاء مباريات الجولة الثالثة من منافسات موسم 2022-23 في دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو" بإقامة ثلاث مباريات.

ويلعب الشعلة أمام جدة، ويحل الساحل ضيفًا على العربي، ويستضيف الرياض فريق الأخدود.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 "07-09-2022"

دوري أبطال أوروبا - الجولة الأولى

المباراة الموعد القناة الناقلة أياكس - رينجرز 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium آينتراخت فرانكفورت - سبورتينج لشبونة 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium نابولي - ليفربول 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium إنتر - بايرن ميونخ 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium برشلونة - فيكتوريا بلزن 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium توتنهام - مارسيليا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Xtra أتلتيكو مدريد - بورتو 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD Xtra كلوب بروج - باير ليفركوزن 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 3 HD English

الدوري الفرنسي - مباراة مؤجلة

المباراة الموعد القناة الناقلة لوريان - ليون 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports 2 HD

دوري يلو - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القناة الناقلة الشعلة - جدة 18:40 السعودية، 17:40 مصر الرياضية السعودية العربي - الساحل 18:55 السعودية، 17:55 مصر الرياضية السعودية الرياض - الأخدود 20:35 السعودية، 19:35 مصر الرياضية السعودية

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم