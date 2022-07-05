جدول مباريات اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022 في البطولات العربية والقارية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نعيش هذه الأيام الفترة غير المحببة لجمهور كرة القدم، وهي فترة نهاية الدوريات الأوروبية ومعظم العربية، وتوقف الساحرة المستديرة عن الدوران.

لكن، ورغم انتهاء الموسم، سنكون يوم الأربعاء 6 يوليو 2022 على موعد مع مباراتين في بطولة عربية واحدة، وهي كأس مصر، وتحديدًا منافسات موسم 2021-22 من البطولة.

وتقام الأربعاء مباراتين في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر لموسم 2021-22، الأولى يحل فيها منتخب السويس ضيفًا على طلائع الجيش.

وفي المباراة الثانية يلعب بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا على ملعب الدفاع الجوي في العاصمة المصرية، القاهرة.

جدول مباريات الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022 "06-07-2022"

كأس مصر

المباراة الموعد القناة الناقلة طلائع الجيش - منتخب السويس 18:00 مصر، 19:00 السعودية OnTime Sports بيراميدز - سيراميكا كليوباترا 21:00 مصر، 22:00 السعودية OnTime Sports

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