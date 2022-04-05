جدول مباريات اليوم الأربعاء 6 أبريل 2022 والقنوات الناقلة

لا تتوقف إثارة كرة القدم كل يوم، ونشهد يوم الأربعاء 6 أبريل 2022 العديد من المواجهات القوية، خاصة مع عودة منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتتواصل الأربعاء مباريات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بإقامة مباراتين.

المباراة الأولى يحل فيها ريال مدريد ضيفًا على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل نادي تشيلسي، في تكرار لنصف نهائي البطولة في الموسم الماضي.

أما المباراة الثانية، فيحل فيها بايرن ميونخ الألماني ضيفًا على فياريال الإسباني، ويبدو طريق النادي البافاري معبدًا إلى نصف النهائي، إلا أنه لا يمكن استبعاد حدوث مفاجأة من "الغواصات الصفراء".

وبالانتقال عربيًا، تعود عجلة الدوري المصري إلى الدوران، حيث تقام مباراتين مؤجلتين يوم الأربعاء من أهم المباريات.

المباراة الأولى تجمع بين الأهلي والاتحاد، في لقاء جماهيري، فيما تجمع المباراة الثانية بين الزمالك وبيراميدز في لقاء قد يحدد شكل المنافسة في الموسم الحالي من الدوري المصري.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 6 أبريل 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 6 أبريل 2022 "06-04-2022"

دوري أبطال أوروبا - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة تشيلسي - ريال مدريد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium فياريال - بايرن ميونخ 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

الدوري المصري - مباريات مؤجلة

المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - الاتحاد 21:30 مصر، 22:30 السعودية OnTime Sports بيراميدز - الزمالك 21:30 مصر، 22:30 السعودية OnTime Sports

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