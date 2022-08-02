جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022 في البطولات العربية والقارية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نعيش هذه الأيام الفترة غير المحببة لجمهور كرة القدم، وهي فترة نهاية الدوريات الأوروبية ومعظم العربية، وتوقف الساحرة المستديرة عن الدوران.

لكن، ورغم انتهاء الموسم، سنكون يوم الأربعاء 3 أغسطس 2022 على موعد مع عدد من المباريات المثيرة للاهتمام، سواء في الدوري المصري، أو في دوري نجوم قطر.

يختتم اليوم الأسبوع 28 من الدوري المصري، وذلك بمباراة واحدة تجمع بين الأهلي وفاركو، وفي الدوري القطري، يستضيف الدحيل الوكرة والريان الشمال.

كما تُقام مباراتي نصف نهائي كأس العرب للشباب بمواجهات قوية بين السعودية وفلسطين وكذلك مصر والجزائر.

جدول مباريات الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022 "03-08-2022"

كأس العرب تحت 20 عامًا - نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة السعودية - فلسطين 16:30 السعودية وفلسطين - 15:30 مصر KSA Sports 1 HD

Al Iraqiya Sports HD مصر - الجزائر 20:00 مصر، 19:00 الجزائر، 21:00 السعودية ONTIME Sports HD 3

KSA Sports 1 HD

Al Iraqiya Sports HD

الدوري المصري - الجولة 28

المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - فاركو 21:00 مصر، 22:00 السعودية OnTime Sports 1

الدوري القطري - الجولة الأولى