جدول مباريات اليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة

تستمر منافسات كرة القدم الأوروبية، وتحديدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم استمرار موسم الأعياد، حيث تقام يوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021 مباراتين في منافسات "البريميرليج".

وتتواصل الجولة 20 من منافسات الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء، في استمرار منافسات ما يُعرف بـ"بوكسينج داي" في كرة القدم الإنجليزية.

البداية ستكون من مباراة تشيلسي ضد برايتون، والتي يسعى فيها "البلوز" إلى استمرار الصحوة وتحقيق الفوز من أجل المواصلة في المنافسة على الصدارة.

قمة الأربعاء ستكون مواجهة يحل فيها المتصدر مانشستر سيتي ضيفًا على برينتفورد، في لقاء يعد بالكثير من الإثارة.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021 "29-12-2021"

الدوري الإنجليزي - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة تشيلسي - برايتون 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports 2 HD Premium برينتفورد - مانشستر سيتي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

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