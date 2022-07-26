جدول مباريات اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022 في البطولات العربية والقارية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نعيش هذه الأيام الفترة غير المحببة لجمهور كرة القدم، وهي فترة نهاية الدوريات الأوروبية ومعظم العربية، وتوقف الساحرة المستديرة عن الدوران.

لكن، ورغم انتهاء الموسم، سنكون يوم الأربعاء 27 يوليو 2022 على موعد مع عدد من المباريات المثيرة للاهتمام، سواء في بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا، أو مباريات الدوري المصري الممتاز، إلى جانب المباريات التحضيرية للموسم الجديد لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة.

وتتواصل الأربعاء مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا، وتقام مباراتان لحساب دور المجموعات في البطولة، الأولى تجمع بين الجزائر وليبيا، والثانية بين مصر والصومال.

كما تتواصل الأربعاء منافسات الجولة السابعة والعشرين من موسم 2021-22 في الدوري المصري، بإقامة ثلاث مباريات.

المباراة الأولى تجمع بين سموحة والمقاولون العرب، وفي المباراة الثانية يحل البنك الأهلي ضيفًا على بيراميدز، وفي المباراة الثالثة يلعب الأهلي ضد مصر للمقاصة.

وفي المباريات التحضيرية للموسم الجديد للأندية الأوروبية، يلعب برشلونة ضد يوفنتوس، وريال مدريد ضد كلوب أمريكا، وليفربول أمام سالزبورج.

جدول مباريات الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022 "27-07-2022"

الدوري المصري - الجولة 27

المباراة الموعد القناة الناقلة بيراميدز - البنك الأهلي 18:30 مصر، 19:30 السعودية OnTime Sports 1 سموحة - المقاولون العرب 18:30 مصر، 19:30 السعودية OnTime Sports 2 مصر للمقاصة - الأهلي 21:00 مصر، 22:00 السعودية OnTime Sports 1

كأس العرب تحت 20 عامًا

المباراة الموعد القناة الناقلة ليبيا - الجزائر 16:00 مصر، 17:00 السعودية KSA Sports 1 HD, Al Iraqiya Sports HD, Alrabiaa Sport مصر - الصومال 20:00 مصر، 21:00 السعودية KSA Sports 1 HD, Al Iraqiya Sports HD, Alrabiaa Sport

مباريات ودية

المباراة الموعد القناة الناقلة برشلونة - يوفنتوس 2:30 مصر، 3:30 السعودية الرابعة العراقية ريال مدريد - كلوب أمريكا 4:30 مصر، 5:30 السعودية الرابعة العراقية سالزبورج - ليفربول 20:00 مصر، 21:00 السعودية الشارقة الرياضية

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