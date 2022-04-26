جدول مباريات اليوم الأربعاء 27 أبريل 2022 والقنوات الناقلة

إثارة كرة القدم لا تتوقف، ويوم الأربعاء 27 أبريل 2022 نحن على موعد مع عدد من المواجهات القوية، بالعديد من المباريات المثيرة في البطولات الأوروبية والقارية.

البداية من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تستمر الأربعاء منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من المسابقة.

وتقام الأربعاء مباراة واحدة فقط، يحل فيها فياريال الإسباني ضيفًا على ملعب "أنفيلد" معقل نادي ليفربول الإنجليزي.

وبالانتقال إلى دوري أبطال آسيا، حيث تتواصل الأربعاء مباريات دور المجموعات لمنطقتي شرق وغرب القارة، حيث تقام عشر مباريات مرتقبة.

أبرز المباريات في غرب القارة ستكون السد القطري أمام الفيصلي السعودي، والريان القطري أمام الهلال السعودي.

أما في إيطاليا، تقام ثلاث مباريات مؤجلة من الجولة 20 من منافسات الدوري الإيطالي، على رأسها مباراة يحل فيها إنتر ضيفًا على بولونيا.

أما على المستوى العربي، تتواصل الأربعاء مباريات الجولة 16 من منافسات الدوري المصري لموسم 2021-22 بإقامة مباراتين، أبرزهما مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش.

جدول مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا 2022

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 27 أبريل 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 27 أبريل 2022 "27-04-2022"

دوري أبطال أوروبا - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة ليفربول - فياريال 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

دوري أبطال آسيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة أولسان - كاواساكي فرونتال 12:00 السعودية، 11:00 مصر beIN Sports AFC HD أوراوا - ليون سيتي سايلورس 14:00 السعودية، 13:00 مصر beIN Sports AFC HD ميلبورن سيتي - بانكوك جلاس باثوم يونايتد 14:00 السعودية، 13:00 مصر beIN Sports AFC 1 HD دايجو - شاندونج 17:00 السعودية، 16:00 مصر beIN Sports AFC HD جيونام - يونايتد سيتي 17:00 السعودية، 16:00 مصر beIN Sports AFC 1 HD جوانجزو - جوهور دارول تاكزيم 17:00 السعودية، 16:00 مصر beIN Sports AFC 2 HD الوحدات - ناساف 20:15 السعودية، 19:15 مصر beIN Sports AFC HD الهلال - الريان 23:15 السعودية، 22:15 مصر beIN Sports AFC 1 HD السد - الفيصلي 23:15 السعودية، 22:15 مصر beIN Sports AFC HD استقلال - الشارقة 23:15 السعودية، 22:15 مصر beIN Sports AFC 2 HD

الدوري الإيطالي - مباريات مؤجلة

المباراة الموعد القناة الناقلة فيورنتينا - أودينيزي 18:00 مصر، 19:00 السعودية Lega Serie A YouTube بولونيا - إنتر 20:15 مصر، 21:15 السعودية Lega Serie A YouTube أتالانتا - تورينو 20:15 مصر، 21:15 السعودية Lega Serie A YouTube

الدوري المصري - الجولة 16

المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - طلائع الجيش 21:30 مصر، 22:30 السعودية ONTime Sports بيراميدز - سيراميكا كليوباترا 21:30 مصر، 22:30 السعودية ONTime Sports

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