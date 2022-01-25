جدول مباريات اليوم الأربعاء 26 يناير 2022 والقنوات الناقلة

تختتم الأربعاء 26 يناير 2022 مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، وتقام إلى جانبها مباراة واحدة فقط في منافسات الدوري الفرنسي.

وبدأت فترة الراحة في الدوريات الأوروبية الكبرى والتي تمتد قرابة أسبوعين حيث تخوض منتخبات آسيا وأمريكا الجنوبية مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

وبالعودة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، تقام يوم الأربعاء مباراتين لحساب دور الستة عشر من البطولة.

جدول مباريات ومجموعات كأس الرابطة المصري 2021

المباراة الأولى في اليوم هي قمة غير تقليدية، تجمع بين مصر وساحل العاج، في لقاء يعد من كلاسيكيات كرة القدم الإفريقية، ومن المنتظر أن تكون مباراة قوية بالنظر إلى قيمة المنتخبين.

أما المباراة الثانية، والتي تختتم ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، تجمع بين مالي وغينيا الاستوائية، في لقاء متكافئ إلى حد بعيد.

أما في الدوري الفرنسي، تقام مباراة لحساب الجولة 20، تجمع بين يحل فيها فريق سانت إيتيان ضيفًا على أنجيه.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 26 يناير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 26 يناير 2022 "26-1-2022"

كأس أمم إفريقيا - دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة مصر - ساحل العاج 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 1 Max مالي - غينيا الاستوائية 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 Max

الدوري الفرنسي - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة أنجيه - سانت إيتيان 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 2

كأس الرابطة المصرية - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة المصري - فيوتشر 14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports الاتحاد - مصر المقاصة 14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports إيسترن كومباني - بيراميدز 14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports

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