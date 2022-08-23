جدول مباريات اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

رغم انتهاء جولات الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مبارياتٍ مثيرة اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022، حيث تتواصل متعة وإثارة كرة القدم.

وتختتم الأربعاء مباريات إياب الملحق المؤهل لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، بإقامة ثلاث مباريات، تسعى فيها ثلاثة أندية إلى حجز مقاعدها في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وعلى الصعيد الأوروبي أيضًا، يستضيف نادي برشلونة الإسباني مساء الأربعاء نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي في مباراة ودية تعد بالكثير من الإثارة.

وعربيًا، يفتتح الأهلي مشواره في دوري الدرجة الأولى السعودي لموسم 2022-23، حيث يستضيف القيصومة في مباراة الجولة الأولى.

أما في مصر، تتواصل مباريات الجولة 32 من موسم 2021-22 في الدوري المصري الممتاز بإقامة مباراتين، أبرزهما الأهلي أمام إنبي.

جدول مباريات الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022 "24-08-2022"

دوري أبطال أوروبا - الملحق

المباراة الموعد القناة الناقلة طرابزون سبور - كوبنهاجن 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium أيندهوفن - رينجرز 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium دينامو زغرب - بودو/جليمت 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium

الدوري المصري - الجولة 32

المباراة الموعد القناة الناقلة الإسماعيلي - إيسترن كومباني 17:30 مصر، 18:30 السعودية OnTime Sports 2 الأهلي - إنبي 20:00 مصر، 21:00 السعودية OnTime Sports 1

مباراة ودية

المباراة الموعد القناة الناقلة برشلونة - مانشستر سيتي 21:30 مصر، 22:30 السعودية Barca TV

دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة الأولى

المباراة الموعد القناة الناقلة الرياض - الفيصلي 18:55 السعودية، 17:55 مصر KSA Sports 1 HD الحزم - جدة 19:10 السعودية، 18:10 مصر KSA Sports 2 HD الأهلي - القيصومة 20:50 السعودية، 18:50 مصر KSA Sports 3 HD

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