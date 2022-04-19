جدول مباريات اليوم الأربعاء 20 أبريل 2022 والقنوات الناقلة

إثارة كرة القدم مستمرة كل يوم، ويوم الأربعاء 20 أبريل 2022 نحن على موعد مع عدد من المواجهات القوية، بالعديد من المباريات المثيرة في البطولات الأوروبية والعربية.

البداية من الدوري الإسباني، حيث تتواصل الأربعاء مباريات الجولة 33 من بطولة الدوري الإسباني، بإقمة ثلاث مباريات، أبرزها مواجهة يحل فيها ريال مدريد ضيفًا على أوساسونا.

ومن إسبانيا إلى إنجلترا، حيث تقام الأربعاء عدد من المباريات المؤجلة، وتحديدًا أربع مباريات، أبرزها بالطبع "ديربي لندن" بين آرسنال وتشيلسي.

وفي إيطاليا، نشهد مباراة قوية في الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا، تجمع بين يوفنتوس وفيورنتينا.

وبالاستمرار في إيطاليا، تقام الأربعاء مباراة مؤجلة من الدوري الإيطالي، تجمع بين أودينيزي وساليرنيتانا.

وبالانتقال إلى فرنسا، تقام الأربعاء كافة مباريات الجولة 33 من الدوري الفرنسي، وأبرزها مواجهة يحل فيها باريس سان جيرمان ضيفًا على أنجيه.

كما تقام الأربعاء أيضًا مباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس ألمانيا، بين لايبزيج وأونيون برلين.

وأخيرًا على المستوى العربي، تختتم الأربعاء مباريات الجولة 15 من منافسات الدوري المصري لموسم 2021-22 بإقامة مباراة واحدة تجمع بين الجونة وسموحة.

جدول مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا 2022

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 20 أبريل 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 20 أبريل 2022 "20-04-2022"

الدوري الإسباني - الجولة 33

المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيكو مدريد - غرناطة 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 1 سيلتا فيجو - خيتافي 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 7 أوساسونا - ريال مدريد 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإنجليزي - مباريات مؤجلة

المباراة الموعد القناة الناقلة نيوكاسل يونايتد - كريستال بالاس 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 3 HD Premium إيفرتون - ليستر سيتي 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 تشيلسي - آرسنال 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium مانشستر سيتي - برايتون 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الفرنسي - الجولة 33

المباراة الموعد القناة الناقلة لوريان - ميتز 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD French 2 موناكو - نيس 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 6 تروا - كليرمون 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 بوردو - سانت إيتيان 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 4 ريمس - ليل 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 3 مارسيليا - نانت 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 3 بريست - ليون 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 4 أنجيه - باريس سان جيرمان 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2 لانس - مونبلييه 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 ستراسبورج - رين 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD

كأس إيطاليا - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة يوفنتوس - فيورنتينا 21:00 مصر، 22:00 السعودية أبو ظبي الرياضية

كأس ألمانيا - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة لايبزيج - أونيون برلين 20:45 مصر، 21:45 السعودية ON Time Sports 3 HD

الدوري المصري - الجولة 15

المباراة الموعد القناة الناقلة الجونة - سموحة 21:30 مصر، 22:30 السعودية ONTime Sports

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