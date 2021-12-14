جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة

ستكون جماهير كرة القدم العربية على أحر من الجمر يوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021، مع ارتفاع مستويات الترقب بإقامة مباراتي الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2021.

وإلى جانب مباريات كأس العرب 2021، تقام مساء الأربعاء مجموعة مباريات لحساب الجولة 17 من بطولة الدوري الإنجليزي، إلى جانب عدد من مباريات الجولة 16 من الدوري الألماني.

البداية يوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021 ستكون من المباراة الأولى في نصف نهائي كأس العرب 2021، والتي ستجمع بين مصر وتونس، فيما تجمع المباراة الثانية لنصف النهائي بين قطر والجزائر.

أما في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي، تقام أربع مباريات، أبرزها المواجهة اللندنية التي ستجمع بين آرسنال ضد وست هام يونايتد.

فيما تتواصل مباريات الجولة 16 من الدوري الألماني، والتي تشهد قمة على ملعب "بوروسيا بارك" تجمع بين بوروسيا مونشنجلادباخ وآينتراخت فرانكفورت، كما يواجه باير ليفركوزن فريق هوفنهايم في مباراة معقدة.

جدول مباريات كأس العرب 2021 القنوات الناقلة والمجموعات

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021 "15-12-2021"



كأس العرب - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة مصر - تونس 17:00 مصر، 16:00 تونس، 18:00 السعودية beIN Sports 1 HD, Alkass One HD قطر - الجزائر 21:00 مصر، 22:00 قطر، 20:00 الجزائر beIN Sports 1 HD, Alkass One HD

الدوري الإنجليزي - الجولة 17

المباراة الموعد القناة الناقلة برايتون - وولفرهامبتون 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports 3 HD Premium بيرنلي - واتفورد 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 كريستال بالاس - ساوثامبتون 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports 2 HD Premium آرسنال - وست هام 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الألماني - الجولة 16

المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا مونشنجلادباخ - آينتراخت فرانكفورت 19:30 مصر، 20:30 السعودية غير مذاعة عربيًا أوجسبورج - لايبزيج 21:30 مصر، 22:30 السعودية غير مذاعة عربيًا أونيون برلين - فرايبورج 21:30 مصر، 22:30 السعودية غير مذاعة عربيًا باير ليفركوزن - هوفنهايم 21:30 مصر، 22:30 السعودية غير مذاعة عربيًا بوروسيا دورتموند - جرويتر فورت 21:30 مصر، 22:30 السعودية غير مذاعة عربيًا

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