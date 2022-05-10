جدول مباريات اليوم الأربعاء 11 مايو 2022 والقنوات الناقلة

إثارة كرة القدم لا تتوقف، ويوم الأربعاء 11 مايو 2022 تتواصل المواجهات القوية، بالعديد من المباريات المثيرة في البطولات الأوروبية والعربية.

البداية من الدوري الإنجليزي، حيث تتواصل منتصف الأسبوع الجاري عدد من المباريات المؤجلة في المسابقة.

وتقام مساء الأربعاء أربع مباريات دفعة واحدة في الدوري الإنجليزي، على رأسها مواجهة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون المؤجلة من الجولة 33.

ومن إنجلترا إلى إسبانيا، حيث تستمر الأربعاء مباريات الجولة 36 من منافسات "لا ليجا" بإقامة أربع مباريات.

أبرز مباريات الدوري الإسباني مساء الأربعاء ستكون مواجهة إلتشي ضد أتلتيكو مدريد، وإشبيلية ضد ريال مايوركا.

وفي فرنسا، تقام الأربعاء مباراتين لحساب الجولة 36 من منافسات الدوري الفرنسي، أبرزهما مواجهة نيس أمام سانت إيتيان.

أما في إيطاليا، تتوجه الأنظار مساء الأربعاء إلى ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة روما، حيث تقام مباراة نهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس وإنتر.

أما على المستوى العربي، نشهد الأربعاء مباراة واحدة في الدوري السعودي للمحترفين، يحل فيها الهلال ضيفًا على الاتفاق في مباراة مؤجلة من الجولة 20.

أما في مصر، تتواصل الأربعاء مباريات الجولة 18 من منافسات الدوري المصري لموسم 2021-22 بإقامة ثلاث مباريات، أبرزها مواجهة مصر المقاصة أمام بيراميدز.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2021-22، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 11 مايو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 11 مايو 2022 "11-05-2022"

الدوري الإنجليزي - مباريات مؤجلة

المباراة الموعد القناة الناقلة ليدز يونايتد - تشيلسي 20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports 2 HD Premium ليستر سيتي - نوريتش سيتي 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 3 HD Premium واتفورد - إيفرتون 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 وولفرهامبتون - مانشستر سيتي 21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 36

المباراة الموعد القناة الناقلة ألافيس - إسبانيول 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 1 أوساسونا - خيتافي 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 6 إشبيلية - ريال مايوركا 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 3 إلتشي - أتلتيكو مدريد 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الفرنسي - الجولة 36

المباراة الموعد القناة الناقلة نيس - سانت إيتيان 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 2 نانت - رين 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2

كأس إيطاليا - المباراة النهائية

المباراة الموعد القناة الناقلة يوفنتوس - إنتر 21:00 مصر، 22:00 السعودية AD SPORTS 1 HD

الدوري السعودي - مباراة مؤجلة

المباراة الموعد القناة الناقلة الاتفاق - الهلال 18:55 السعودية، 17:55 مصر SSC

الدوري المصري - الجولة 18

المباراة الموعد القناة الناقلة المصري - غزل المحلة 16:00 مصر، 17:00 السعودية ONTime Sports الاتحاد - سموحة 18:30 مصر، 19:30 السعودية ONTime Sports مصر المقاصة - بيراميدز 21:00 مصر، 22:00 السعودية ONTime Sports

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