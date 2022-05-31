جدول مباريات اليوم الأربعاء 1 يونيو 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 1 يونيو 2022 في البطولات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

مع نهاية موسم 2021-22 في أوروبا، وتراجع عدد مباريات كرة القدم بنهاية منافسات دوري أبطال أوروبا، فإننا ندخل مرحلة التوقف الدولي في شهر يونيو 2022، والتي تشهد عدد هائلًا من المباريات الخاصة بالمنتخبات.

ويوم الأربعاء 1 يونيو 2022، سنكون على موعد مع عدد من المواجهات القوية، على المستوى الأوروبي والعالمي.

البداية ستكون من انطلاق النسخة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، والتي تشهد مساء الأربعاء مباراة واحدة فقط، يحل فيها منتخب ويلز ضيفًا على نظيره البولندي.

كما تقام الأربعاء مباراة حاسمة في نصف نهائي ملحق أوروبا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022، حيث يلعب منتخب أوكرانيا أمام منتخب اسكتلندا.

أما المواجهة الأكثر إثارة، ستكون مباراة "فيناليسيما 2022" والتي تجمع بين منتخب الأرجنتين بطل كوبا أمريكا، ومنتخب إيطاليا بطل أمم أوروبا.

"فيناليسيما 2022": ما هي مباراة إيطاليا ضد الأرجنتين؟ وما هو موعدها وأين تقام؟

وتقرر إحياء هذه البطولة هذا العام بعد أن وقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ونظيره في أمريكا الجنوبية صفقة جديدة في سبتمبر 2021 من شأنها أن تشهد تعاون الهيئتين من خلال مشاركة مكتب في لندن واستضافة أحداث كرة القدم المختلفة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 1 يونيو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 1 يونيو 2022 "01-06-2022"

مباراة "فيناليسيما 2022"

المباراة الموعد القناة الناقلة إيطاليا - الأرجنتين 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا

دوري الأمم الأوروبية

المباراة الموعد القناة الناقلة بولندا - ويلز 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports

ملحق التأهل إلى كأس العالم 2022

المباراة الموعد القناة الناقلة اسكتلندا - أوكرانيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

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