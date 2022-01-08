جدول مباريات اليوم الأحد 9 يناير 2022 والقنوات الناقلة

سيكون عشاق ومحبو كرة القدم على موعد مع الإثارة حتمًا يوم الأحد 9 يناير 2022، بعدد من المباريات الممتعة على مختلف الأصعدة.

تنطلق منافسات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالأراضي الكاميرونية، فيلعب الأسود غير المروضة مع بوركينا فاسو بالمباراة الافتتاحية، وتلعب إثيوبيا مع الرأس الأخضر.

أما في كرة قدم الأندية، تُستأنف الجولة العشرين من الدوري الإسباني وبها قمة كبرى بين فياريال وأتلتيكو مدريد.

في الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان يلتقي مع ليون في كلاسيكو مصغر بغياب ليونيل ميسي لعدم الجاهزة البدنية.

وفي إيطاليا هناك قمتان، الأولى بين روما ويوفنتوس في الأولمبيكو، والثانية بين إنتر ولاتسيو في سان سيرو.

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أما إنجلترا فتقام بها مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي، وأبرزها بين ليفربول وشورسبري تاون كما يلعب آرسنال مع ليدز يونايتد.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 9 يناير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 9 يناير 2022 "09-01-2022":

كأس الأمم الإفريقية - دور المجموعات

المباراة الموعد القنوات الناقلة الكاميرون - بوركينا فاسو 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports Max 1,2 إثيوبيا - الرأس الأخضر 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Max 1,2

الدوري الإسباني - الجولة 20

المباراة الموعد القنوات الناقلة إشبيلية - خيتافي 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1 فياريال - أتلتيكو مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الفرنسي - الجولة 20

المباراة الموعد القنوات الناقلة ليون - باريس سان جيرمان 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 1 Premium

الدوري الإيطالي - الجولة 21

المباراة الموعد القنوات الناقلة فينيزيا - ميلان 13:30 مصر، 14:30 السعودية يوتيوب نابولي - سامبدوريا 17:30 مصر، 18:30 السعودية يوتيوب روما - يوفنتوس 19:30 مصر، 20:30 السعودية يوتيوب إنتر - لاتسيو 21:45 مصر، 22:45 السعودية يوتيوب

كأس الاتحاد الإنجليزي - الدور الثالث