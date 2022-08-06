جدول مباريات اليوم الأحد 7 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة وقائمة المعلقين

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 أغسطس 2022 في الدوري الإنجليزي والفرنسي والمصري وكأس جوان جامبر وأهم البطولات في العالم والقنوات الناقلة

تستمر المتعة مع بداية موسم 2022-23، إذ يشهدر يوم الأحد استكمال مباريات الدوري الإنجليزي ، وكذلك العديد من البطولات الأوروبية، ولن يخلو اليوم من المتعة العربية باستمرار مباريات الدوري المصري ونهائي البطولة العربية للشباب.

في الدوري الإنجليزي يلعب مانشستر سيتي مع وست هام ومانشستر يونايتد ضد برايتون.

كما يواجه برشلونة نظيره بوماس في مباراة كأس جوان جامبر وتقديم الصفقات الجديدة.

أما في العالم العربي، فهناك مواجهة تجمع بين الأهلي والاتحاد السكندري في الجولة 29 من الدوري المصري، بجانب نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا بمواجهة بين السعودية ومصر.

موعد مباراة السعودية ومصر في نهائي كأس العرب للشباب 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 7 أغسطس"7-8-2022" والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي - الجولة 1

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق مانشستر يونايتد - برايتون 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium رؤوف خليف ليستر سيتي - برنتفورد 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports 2 HD Premium أحمد البلوشي وست هام - مانشستر يونايتد 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium علي محمد علي

كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا - النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلقين السعودية - مصر 19:30 السعودية، 18:30 مصر KSA Sports 1 HD

Al Iraqiya Sports HD

ONTIME Sports HD بلال علام

عائد العصيمي

كأس جوان جامبر

المباراة الموعد القنوات الناقلة برشلونة - بوماس 20:00 مصر، 21:00 السعودية Barca TV

Al Iraqiya Sports HD

الدوري الألماني - الجولة 1

المباراة الموعد شتوتجارت - لايبزيج 15:30 مصر، 16:30 السعودية كولن - شالكة 17:30 مصر، 18:30 السعودية

الدوري المصري - الجولة 29