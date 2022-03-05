جدول مباريات اليوم الأحد 6 مارس 2022 والقنوات الناقلة

سيكون عشاق ومحبو كرة القدم على موعد مع الإثارة حتمًا يوم الأحد 6 مارس 2022، بعدد من المباريات الممتعة على مختلف الأصعدة.

وتستمر مباريات الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي، وفيها يلعب واتفورد مع آرسنال، ويستقبل ملعب الاتحاد قمة الجولة في ديربي مانشستر، بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

أما في الدوري الإسباني سيلعب قادش مع رايو فاييكانو، ويحل برشلونة ضيفًا على إلتشي، ويلعب سيلتا فيجو مع ريال مايوركا، ويواجه ريال بيتيس نظيره أتلتيكو مدريد.

وفي الدوري الإيطالي يلعب جنوى مع إمبولي، وبولونيا مع تورينو، وفينيسيا مع ساسوولو، وفيورنتينا مع هيلاس فيرونا، ويوفنتوس أمام سبيزيا، وقمة الجولة في المساء بين نابولي وميلان.

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وفي الدوري الألماني يلعب كولن أمام هوفنهايم.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 6 مارس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 6 مارس 2022 "6-03-2022":

الدوري الإنجليزي - الجولة 28

المباراة الموعد القنوات الناقلة واتفورد - آرسنال 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 27

المباراة الموعد القنوات الناقلة قادش - رايو فاييكانو 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 إلتشي - برشلونة 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1 سيلتا فيجو - ريال مايوركا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 ريال بيتيس - أتلتيكو مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 28

المباراة الموعد القنوات الناقلة جنوى - إمبولي 13:30 مصر، 14:30 السعودية يوتيوب بولونيا - تورينو 16:00 مصر، 17:00 السعودية يوتيوب فينيسيا - ساسوولو 16:00 مصر، 17:00 السعودية يوتيوب فيورنتينا - هيلاس فيرونا 16:00 مصر، 17:00 السعودية يوتيوب يوفنتوس - سبيزيا 19:00 مصر، 20:00 السعودية يوتيوب نابولي - ميلان 21:45 مصر، 22:45 السعودية يوتيوب

الدوري الألماني- الجولة 25