جدول مباريات اليوم الأحد 31 يوليو 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 31 يوليو 2022 في البطولات العربية والقارية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نقترب في الوقت الحالي من عودة الدوريات في أوروبا وجميع أنحاء العالم، وتزداد المباريات المنتظرة لجمهور كرة القدم.

سنكون اليوم الأحد على موعد مع مباراة السوبر الفرنسي، والتي ستجمع بين باريس سان جيرمان ونانت.

وتقام عدد من المباريات الودية للأندية، أبرزها برشلونة ضد نيويورك ريد بولز الأمريكي، وليفربول ضد ستراسبورج ومانشستر يونايتد ضد رايو فاييكانو ومارسيليا ضد ميلان، وأخيرًا سيلتقي ريال مدرد مع يوفنتوس.

وفي الدوري المصري الممتاز، يواجه غزل المحلة سموحة وسيراميكا كليوباترا إيسترن كومباني وطلائع الجيش الاتحاد السكندري.

جدول مباريات الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 31 يوليو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 31 يوليو 2022 "31-07-2022"

كأس السوبر الفرنسي

المباراة الموعد القناة الناقلة باريس سان جيرمان - نانت 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري المصري الممتاز

المباراة الموعد القناة الناقلة غزل المحلة - سموحة 18:30 مصر، 19:30 السعودية ON TIME Sport سيراميكا كليوباترا - إيسترن كومباني 18:30 مصر، 19:30 السعودية ON TIME Sport طلائع الجيش - الاتحاد السكندري 21:00 مصر، 22:00 السعودية ON TIME Sport

مباريات ودية