جدول مباريات اليوم الأحد 30 يناير 2022 والقنوات الناقلة

نعيش هذه الأيام فترة التوقف الدولي، والذي تتوقف خلاله مباريات الدوريات في معظم أنحاء العالم.

لكن بالرغم من ذلك، تنتظرنا مبارياتٍ قوية اليوم الأحد 30 يناير 2022 في كأس أمم أفريقيا 2021 وكأس الرابطة المصرية وغيرها.

تستأنف اليوم مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2021، حيث يلتقي منتخب مصر مع منتخب المغرب ومنتخب السنغال مع غينيا الاستوائية.

وفي كأس الرابطة المصرية، يواجه الأهلي البنك الأهلي والمصري إيسترن كومباني وبيراميدز مصر المقاصة، وذلك في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

أوروبيًا يلتقي اليوم نادي سانت إيتيان نادي بيرجراك بيريجورد، ويواجه لانس موناكو في دور 16 من كأس فرنسا.

جدول مباريات ومجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 30 يناير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 30 يناير 2022 "30-01-2022"

كأس أمم إفريقيا - ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة مصر - المغرب 17:00 مصر، 16:00 المغرب beIN Sports HD Max 1,2 السنغال - غينيا الاستوائية 21:00 مصر، 20:00 المغرب beIN Sports HD Max 1,2

كأس الرابطة المصرية - المجموعات

المباراة الموعد القنوات الناقلة الأهلي - البنك الأهلي 14:00 مصر، 15:00 السعودية ON TIME SPORT المصري - إيسترن كومباني 14:00 مصر، 15:00 السعودية ON TIME SPORT بيراميدز - مصر المقاصة 14:00 مصر، 15:00 السعودية ON TIME SPORT

كأس فرنسا - دور الـ16