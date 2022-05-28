جدول مباريات اليوم الأحد 29 مايو 2022 والقنوات الناقلة
رغم قلة مباريات الأيام الحالية لانتهاء الموسم في الدوريات الخمس الكبرى وأغلب الدوريات في العالم، تنتظرنا اليوم الأحد عدد من المباريات الهامة.
يواجه اليوم نادي نوتنجهام فورست نادي هدرسفيلد في نهائي ملحق التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز، ويستضيف اللقاء ستاد ويمبلي.
وعربيًا، تستمر اليوم مباريات الجولة 28 من الدوري السعودي 2022، حيث يواجه ضمك الفتح والفيحاء التعاون، كما يلتقي الاتحاد الطائي والهلال أبها.
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جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب
جدول مباريات اليوم الأحد 29 مايو 2022 "29-05-2022"
نهائي ملحق الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
هدرسفليد - نوتنجهام فورست
17:30 مصر، 18:30 السعودية
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الدوري السعودي - الجولة 28
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
ضمك - الفتح
19:15 السعودية، 18:15 مصر
SSC
الفيحاء - التعاون
19:20 السعودية، 18:20 مصر
SSC
الطائي - الاتحاد
21:00 السعودية، 20:00 مصر
SSC
الدوري المصري - الجولة 21
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
فويتشر - إيسترن كومباني
16:00 مصر، 17:00 السعودية
OnTime Sports
بيراميدز - المصري
18:30 مصر، 19:30 السعودية
OnTime Sports