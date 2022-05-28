جدول مباريات اليوم الأحد 29 مايو 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 29 مايو 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

رغم قلة مباريات الأيام الحالية لانتهاء الموسم في الدوريات الخمس الكبرى وأغلب الدوريات في العالم، تنتظرنا اليوم الأحد عدد من المباريات الهامة.

يواجه اليوم نادي نوتنجهام فورست نادي هدرسفيلد في نهائي ملحق التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز، ويستضيف اللقاء ستاد ويمبلي.

وعربيًا، تستمر اليوم مباريات الجولة 28 من الدوري السعودي 2022، حيث يواجه ضمك الفتح والفيحاء التعاون، كما يلتقي الاتحاد الطائي والهلال أبها.

وفي الدوري المصري الممتاز، يستضيف فيوتشر إيسترن كومباني وبيراميدز المصري في الجولة 21.وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 29 مايو 2022 والقنوات الناقلة

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

جدول مباريات اليوم الأحد 29 مايو 2022 "29-05-2022"

نهائي ملحق الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز

المباراة الموعد القناة الناقلة هدرسفليد - نوتنجهام فورست 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري السعودي - الجولة 28

المباراة الموعد القناة الناقلة ضمك - الفتح 19:15 السعودية، 18:15 مصر SSC الفيحاء - التعاون 19:20 السعودية، 18:20 مصر SSC الطائي - الاتحاد 21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC

الدوري المصري - الجولة 21