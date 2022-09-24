جدول مباريات اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022 في البطولات والدوريات حول العالم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نعيش في الأيام الحالية فترة التوقف الدولي في سبتمبر الجاري، وتنتظرنا عادةً في كل يوم مجموعة من المباريات المثيرة للمنتخبات.

تتواصل اليوم مباريات الجولة السادسة من دوري الأمم الأوروبية 2022-23، وسنكون على موعد مع عدد من المباريات الحاسمة، أبرزها الدنمارك ضد فرنسا وبلجيكا ضد هولندا.

كما تلعب النمسا أمام كرواتيا، وتحل بولندا ضيفًا على ويلز.

وفي إطار إياب مباريات دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا يلعب الزمالك أمام إليكت سبورت.

دوري الأمم الأوروبية 2022، جدول المباريات وترتيب المجموعات

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022 "25-09-2022"

دوري الأمم الأوروبية

المباراة الموعد القناة الناقلة أندورا - لاتفيا 15:00 مصر، 16:00 السعودية Uefa.tv إذربيجان - كازاخستان 18:00 مصر، 19:00 السعودية Uefa.tv سلوفاكيا - روسيا البيضاء 18:00 مصر، 19:00 السعودية Uefa.tv النمسا - كرواتيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية Uefa.tv الدنمارك - فرنسا 20:45 مصر، 21:45 السعودية Uefa.tv هولندا - بلجيكا 20:45 مصر، 21:45 السعودية Uefa.tv ويلز - بولندا 20:45 مصر، 21:45 السعودية Uefa.tv جزر فارو - تريكا 20:45 مصر، 21:45 السعودية Uefa.tv

دوري أبطال إفريقيا