جدول مباريات اليوم الأحد 24 يوليو 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 24 يوليو 2022 في البطولات العربية والقارية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نعيش هذه الأيام الفترة غير المحببة لجمهور كرة القدم، وهي فترة نهاية الدوريات الأوروبية ومعظم العربية، وتوقف الساحرة المستديرة عن الدوران.

لكن، ورغم انتهاء الموسم، سنكون يوم الأحد 24 يوليو 2022 على موعد مع عدد من المباريات المثيرة للاهتمام، في عدد من البطولات العربية، وفي مقدمتها الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى مباريات ودية كبيرة بين عملاقة الأندية الأوروبية.

البداية ستكون من فجر اليوم الأحد، بقمة كبيرة بين بايرن ميونخ ومانشستر سيتي، ثم مباراة كبيرة أخرى بين تشيلسي وآرسنال.

ويستضيف ملعب أليجانت، في فجر اليوم كلاسيكو الأرض، بين ريال مدريد وبرشلونة، في مباراة ودية.

وتستمر يوم الأحد مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا، وتقام مباراتان لحساب دور المجموعات في البطولة، الأولى تجمع بين عمان والصومال، وليبيا ولبنان.

كما تنتهي اليوم الأحد منافسات الجولة 26 من الدوري المصري لموسم 2021-22، بإقامة ثلاث مباريات، تجمع بين بيراميدز والإسماعيلي، والأهلي والجونة، وفي الختام الزمالك مع سموحة..

جدول مباريات الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 24 يوليو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 24 يوليو 2022 "24-07-2022"

الدوري المصري

المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - الجونة 18:30 مصر، 19:30 السعودية OnTime Sports الإسماعيلي - بيراميدز 18:30 مصر، 19:30 السعودية OnTime Sports الزمالك - سموحة 21:00 مصر، 22:00 السعودية OnTime Sports

كأس العرب تحت 20 عامًا

المباراة الموعد القناة الناقلة عمان - الصومال 16:00 مصر، 17:00 السعودية KSA Sports 1 HD, Al Iraqiya Sports HD, Alrabiaa Sport ليبيا - لبنان 20:00 مصر، 21:00 السعودية KSA Sports 1 HD, Al Iraqiya Sports HD, Alrabiaa Sport

مباريات ودية

المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر سيتي - بايرن ميونخ 01:00 مصر، 02:00 السعودية Dubai Sports 2 HD آرسنال - تشيلسي 02:00 مصر، 03:00 السعودية غير مذاعة عربيًا ريال مدريد - برشلونة 05:00 مصر، 06:00 السعودية القناة الرابعة العراقية

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