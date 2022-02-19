جدول مباريات اليوم الأحد 20 فبراير 2022 والقنوات الناقلة

سيكون عشاق ومحبو كرة القدم على موعد مع الإثارة حتمًا يوم الأحد 20 فبراير 2022، بعدد من المباريات الممتعة على مختلف الأصعدة.

وتستمر مباريات الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي، وفيها يلعب ليدز يونايتد مع مانشستر يونايتد، ويحل ليستر سيتي ضيفًا على وولفرهامبتون.

أما في الدوري الإسباني سيلعب إسبانيول أمام إشبيلية، وبرشلونة سيحل ضيفًا على فالنسيا، ويلعب ريال بيتيس أمام ريال مايوركا، وأتلتيك بيلباو أمام ريال سوسييداد.

وفي الدوري الإيطالي يلعب فيورنتينا مع أتالانتا، وفينيسيا مع جنوى، وإنتر مع ساسوولو وأودينيزي مع لاتسيو.

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وفي الدوري الألماني يلعب بايرن ميونخ مع جروتر فيورت، وبوروسيا دورتموند أمام بوروسيا مونشنجلادباخ، وهيرتا برلين مع لايبزيج.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 20 فبراير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 20 فبراير 2022 "20-02-2022":

الدوري الإنجليزي - الجولة 26

المباراة الموعد القنوات الناقلة ليدز يونايتد - مانشستر يونايتد 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium وولفرهامبتون - ليستر سيتي 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 25

المباراة الموعد القنوات الناقلة إسبانيول - إشبيلية 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 برشلونة - فالنسيا 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1 ريال بيتيس - ريال مايوركا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 أتلتيك بيلباو - ريال سوسييداد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 26

المباراة الموعد القنوات الناقلة فيورنتينا - أتالانتا 13:30 مصر، 14:30 السعودية يوتيوب فينيسيا - جنوى 16:00 مصر، 17:00 السعودية يوتيوب إنتر - ساسوولو 19:00 مصر، 20:00 السعودية يوتيوب أودينيزي - لاتسيو 21:45 مصر، 22:45 السعودية يوتيوب

الدوري الألماني- الجولة 23