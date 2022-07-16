جدول مباريات اليوم الأحد 17 يوليو 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 17 يوليو 2022 في البطولات العربية والقارية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نعيش هذه الأيام الفترة غير المحببة لجمهور كرة القدم، وهي فترة نهاية الدوريات الأوروبية ومعظم العربية، وتوقف الساحرة المستديرة عن الدوران.

لكن، ورغم انتهاء الموسم، سنكون يوم الأحد 17 يوليو 2022 على موعد مع ثلاث مباريات في بطولة عربية واحدة، وهي الدوري المصري.

وتقام الأحد ثلاث مباريات ضمن مباريات الجولة 25 من منافسات موسم 2021-22 من الدوري المصري الممتاز.

المباراة الأولى، تجمع بين الجونة وطلائع الجيش، إذ سيعمل الجونة على الخروج بنتيجة إيجابية تساعده في مشواره للهروب من مناطق الهبوط، بينما سيواجه سموحة البنك الأهلي في مباراة قوية.

ويختتم المقاولون العرب أمام سيراميكا كليوباترا، مباريات اليوم في مباراة لا بديل فيها عن الفوز لذئاب الجبل للهروب من مناطق الهبوط.

جدول مباريات الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 17 يوليو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 17 يوليو 2022 "17-07-2022"

الدوري المصري

المباراة الموعد القناة الناقلة الجونة - طلائع الجيش 18:30 مصر، 19:30 السعودية OnTime Sports سموحة - البنك الأهلي 18:30 مصر، 19:30 السعودية OnTime Sports المقاولون العرب - سيراميكا كليوباترا 21:00 مصر، 22:00 السعودية OnTime Sports

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