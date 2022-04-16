جدول مباريات اليوم الأحد 17 أبريل 2022 والقنوات الناقلة

سيكون عشاق ومحبو كرة القدم على موعد مع الإثارة حتمًا يوم الأحد 17 أبريل 2022، بعدد من المباريات الممتعة على مختلف الأصعدة.

تستمر مباريات الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي، وفيها يلعب نيوكاسل مع ليستر سيتي، ووست هام مع بيرنلي.

ونبقى في إنجلترا، ولكن مع نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بمباراة تجمع بين تشيلسي وكريستال بالاس، على ملعب ويمبلي، وسيواجه الفائز من تلك المباراة ليفربول في نهائي البطولة.

أما في الدوري الإسباني سيلعب غرناطة مع ليفانتي، وأتلتيكو مدريد مع إسبانيول، وأتلتيك بيلباو أمام سيلتا فيجو، وقمة الجولة بين إشبيلية وريال مدريد.

وفي الدوري الألماني يلعب أرمينيا بيليفيلد أمام بايرن ميونخ، وهوفنهايم مع جروثر فورت، وأونيون برلين أمام آينتراخت فرانكفورت، وباير ليفركوزن يلعب أمام لايبزيج.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 17 أبريل 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 17 أبريل 2022 "17-04-2022":

الدوري الإنجليزي - الجولة 33

المباراة الموعد القنوات الناقلة نيوكاسل - ليستر سيتي 15:15مصر، 16:15السعودية beIN Sports 1 HD Premium وست هام - بيرنلي 15:15مصر، 16:15السعودية beIN Sports 2 HD Premium

كأس الاتحاد الإنجليزي - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة تشيلسي - كريستال بالاس 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 32

المباراة الموعد القنوات الناقلة غرناطة - ليفانتي 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 1 أتلتيكو مدريد - إسبانيول 16:15 مصر، 17:15 السعودية beIN Sports HD 1 أتلتيك بيلباو - سيلتا فيجو 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 إشبيلية - ريال مدريد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الألماني- الجولة 30