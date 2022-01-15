جدول مباريات اليوم الأحد 16 يناير 2022 والقنوات الناقلة

سيكون عشاق ومحبو كرة القدم على موعد مع الإثارة حتمًا يوم الأحد 16 يناير 2022، بعدد من المباريات الممتعة على مختلف الأصعدة.

فتستمر منافسات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالأراضي الكاميرونية، إذ يلعب منتخب جامبيا أمام مالي، ويواجه منتخب تونس شقيقه الموريتاني، ويلعب منتخب ساحل العاج مع سيراليون، ويواجه المنتخب الجزائري نظيره غينيا الاستوائية.

أما في كرة قدم الأندية، تُستأنف الجولة 22 من الدوري الإنجليزي وسيلعب وست هام مع ليدز يونايتد، وليفربول مع برينتفورد، وقمة الجولة بين آرسنال وتوتنهام.

في الإسباني يلعب إلتشي مع فياريال.

وفي إيطاليا يلعب ساسوولو مع هيلاس فيرونا، فينيسيا مع إمبولي، وروما مع كالياري، وفي المساء قمة الجولة بين أتالانتا وإنتر.

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كما يقام نهائي السوبر الإسباني والذي يجمع بين ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، على استاد الملك فهد الدولي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 16 يناير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 16 يناير 2022 "16-01-2022":

كأس الأمم الإفريقية - دور المجموعات

المباراة الموعد القنوات الناقلة جامبيا - مالي 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports Max 1,2 ساحل العاج - سيراليون 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports Max 2 تونس - موريتانيا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports Max 1 الجزائر - غينيا الاستوائية 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Max 1,2

الدوري الإنجليزي- الجولة 22

المباراة الموعد القنوات الناقلة وست هام - ليدز يونايتد 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium ليفربول - برينتفورد 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium توتنهام - تشيلسي 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

كأس السوبر الإسباني

المباراة الموعد القنوات الناقلة أتلتيك بيلباو - ريال مدريد 20:30 مصر، 21:30 السعودية SSC5

الدوري الإيطالي - الجولة 21

المباراة الموعد القنوات الناقلة ساسوولو - هيلاس فيرونا 13:30 مصر، 14:30 السعودية - فينيسيا - إمبولي 16:00 مصر، 17:00 السعودية - روما - كالياري 19:00 مصر، 20:00 السعودية يوتيوب أتالانتا - إنتر 21:45 مصر، 22:45 السعودية يوتيوب

الدوري الإسباني - الجولة 21