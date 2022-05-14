جدول مباريات اليوم الأحد 15 مايو 2022 والقنوات الناقلة

سيكون عشاق ومحبو كرة القدم على موعد مع الإثارة حتمًا يوم الأحد 15 مايو 2022، بعدد من المباريات الممتعة على مختلف الأصعدة.

تستمر مباريات الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي، وفيها يلعب توتنهام مع بيرنلي وست هام أمام مانشستر يونايتد، وأستون فيلا مع كريستال بالاس، وواتفورد أمام ليستر سيتي، وإيفرتون مع برينتفورد.

أما في الدوري الإسباني يلعب تقام كافة مباريات الجولة الـ 37، والتي أبرز مبارياتها ريال مدريد أمام قادش، وخيتافي مع برشلونة، وقمة الجولة بين إشبيلية وأتلتيكو مدريد.

وفي الدوري الإيطالي يلعب بولونيا مع ساسوولو، ونابولي مع جنوى، وميلان أمام أتالانتا، وكالياري مع إنتر.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 15 مايو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 15 مايو 2022 "15-05-2022":

الدوري الإنجليزي - الجولة 37

المباراة الموعد القنوات الناقلة توتنهام - بيرنلي 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium وست هام - مانشستر سيتي 15:00، 16:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium أستون فيلا - كريستال بالاس 15:00، 16:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium ليدز يونايتد - برايتون 15:00، 16:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium واتفورد - ليستر سيتي 15:00، 16:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 وولفرهامبتون - نوريتش سيتي 15:00، 16:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 إيفرتون - برينتفورد 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 37

المباراة الموعد القنوات الناقلة قادش - ريال مدريد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 أتلتيكو مدريد - إشبيلية 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 2 خيتافي - برشلونة 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 4 ريال مايوركا - رايو فاييكانو 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 5 فياريال - ريال سوسييداد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 6 أتلتيك بيلباو - أوساسونا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports Connect ريال بيتيس - غرناطة 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports Connect ليفانتي - ألافيس 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports Connect سيلتا فيجو - إلتشي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports Connect

الدوري الإيطالي- الجولة 37

المباراة الموعد القناة الناقلة بولونيا - ساسسولو 12:30 مصر، 13:30 السعودية Lega Serie A YouTube نابولي - جنوى 15:00، 16:00 السعودية Lega Serie A YouTube ميلان - أتالانتا 18:00 مصر، 19:00 السعودية Lega Serie A YouTube كالياري - إنتر 20:45 مصر، 21:45 السعودية Lega Serie A YouTube

الدوري المصري - الجولة 19