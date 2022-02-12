جدول مباريات اليوم الأحد 13 فبراير 2022 والقنوات الناقلة

سيكون عشاق ومحبو كرة القدم على موعد مع الإثارة حتمًا يوم الأحد 13 فبراير 2022، بعدد من المباريات الممتعة على مختلف الأصعدة.

وتستمر مباريات الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي، وفيها يلعب توتنهام مع وولفرهامبتون، وليفربول أمام بيرنلي، ونيوكاسل مع أستون فيلا، وليستر سيتي مع وست هام.

أما في الدوري الإسباني سيلعب ألافيس مع فالنسيا، وليفانتي مع ريال بيتيس، وريال سوسييداد مع غرناطة، وبرشلونة أمام إسبانيول.

وفي الدوري الإيطالي يلعب ميلان مع سامبدوريا، وهيلاس فيرونا مع أودينيزي، وجنوى مع ساليرنيتانا، وإمبولي مع كالياري، وساسوولو أمام روما، وفي المساء قمة بين أتالانتا ويوفنتوس.

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وفي الدوري الألماني يلعب أونيون برلين مع بوروسيا دورتموند، وهوفنهايم مع أرمينيا بيليفيلد.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 13 فبراير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 13 فبراير 2022 "13-02-2022":

الدوري الإنجليزي - الجولة 25

المباراة الموعد القنوات الناقلة توتنهام - وولفرهامبتون 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium بيرنلي - ليفربول 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium نيوكاسل - أستون فيلا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium ليستر سيتي - وست هام 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 24

المباراة الموعد القنوات الناقلة ألافيس - فالنسيا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 ليفانتي - ريال بيتيس 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1 ريال سوسييداد - غرناطة 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 إسبانيول - برشلونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 25

المباراة الموعد القنوات الناقلة ميلان - سامبدوريا 13:30 مصر، 14:30 السعودية يوتيوب جنوى - ساليرنيتانا 16:00 مصر، 17:00 السعودية يوتيوب هيلاس فيرونا - أودينيزي 16:00 مصر، 17:00 السعودية يوتيوب إمبولي - كالياري 16:00 مصر، 17:00 السعودية يوتيوب ساسوولو - روما 19:00 مصر، 20:00 السعودية يوتيوب أتالانتا - يوفنتوس 21:45 مصر، 22:45 السعودية يوتيوب

الدوري الألماني- الجولة 22