جدول مباريات اليوم الإثنين 6 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة

تنطلق يوم الجمعة 3 ديسمبر 2021 منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العرب 2021، كما تقام أيضًا عدد من المباريات في الدوريات الأوروبية الكبرى.

ونفتتح اليوم بمباراة مثيرة للاهتمام تجمع بين البحرين والعراق، يليها مواجهة بين عمان وقطر، ثم يلعب منتخب الإمارات أمام منتخب موريتانيا، ويختتم اليوم بمواجهة بين سوريا وتونس.

أما في الدوري الإسباني، نشهد انطلاق الجولة 16 من المسابقة، بمباراة واحدة مساء الجمعة، يحل فيها ديبورتيفو ألافيس ضيفًا على غرناطة.

كما ينطلق أيضًا الأسبوع 14 من بطولة الدوري الألماني، بمباراة يحل فيها لايبزيج ضيفًا على أونيون برلين.

جدول مباريات كأس العرب 2021 القنوات الناقلة والمجموعات

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 6 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 6 ديسمبر 2021 "6-12-2021"

كأس العرب 2021 - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق تونس - الإمارات 18:00 السعودية وقطر، 17:00 مصر beIN Sports HD 1 عامر الخوذيري سوريا - موريتانيا 18:00 السعودية وقطر، 17:00 مصر beIN Sports HD 2 محمد بركات عمان - البحرين 22:00 السعودية وقطر، 21:00 مصر beIN Sports HD 2 سوار الذهب قطر - العراق 22:00 السعودية وقطر، 21:00 مصر beIN Sports HD 1 حفيظ دراجي





الدوري الإنجليزي- الجولة 15

المباراة الموعد القناة الناقلة إيفرتون - آرسنال 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 16

المباراة الموعد القناة الناقلة خيتافي - أتلتيك بيلباو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 16

المباراة الموعد القناة الناقلة إمبولي - أودينيزي 19:30 مصر، 20:30 السعودية Serie A Youtube كاليري - تورينو 21:45 مصر، 22:45 السعودية ٍSerie A Youtube

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