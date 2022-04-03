جدول مباريات اليوم الإثنين 4 أبريل 2022 والقنوات الناقلة

إثارة كرة القدم كل يوم مستمرة ولا تتوقف، ورغم أننا لن نشهد الكثير من المباريات يوم الإثنين 4 أبريل 2022، إلا أنها مباريات تعد بالقوة والإثارة.

البداية من الدور نصف النهائي لمنافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يحل الاتحاد ضيفًا على نظيره الفيحاء في المباراة الثانية بنصف النهائي.

أما على المستوى الأوروبي، تختتم الإثنين مباريات الجولة 30 من بطولة الدوري الإسباني، حيث يحل إسبانيول ضيفًا على ريال سوسييداد.

ومن إسبانيا إلى إنجلترا، حيث تختتم مباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بمباراة واحدة يحل فيها آرسنال ضيفًا على كريستال بالاس.

وأخيرًا، في الدوري الإيطالي، حيث تختتم مباريات الجولة 31 من "سيري آ" بمباراتين، أبرزهما مواجهة ميلان ضد بولونيا.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 4 أبريل 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 4 أبريل 2022 "04-04-2022"

كأس خادم الحرمين - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة الفيحاء - الاتحاد 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC 1

الدوري الإسباني - الجولة 30

المباراة الموعد القناة الناقلة ريال سوسييداد - إسبانيول 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD

الدوري الإنجليزي - الجولة 31

المباراة الموعد القناة الناقلة كريستال بالاس - آرسنال 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي - الجولة 31

المباراة الموعد القناة الناقلة هيلاس فيرونا - جنوى 18:30 مصر، 19:30 السعودية Lega Serie A YouTube ميلان - بولونيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية Lega Serie A YouTube

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