جدول مباريات اليوم الإثنين 30 مايو 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 30 مايو 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

رغم التراجع الملحوظ لعدد المباريات في كرة القدم الأوروبية بعد انتهاء مسابقات الدوري في كافة البلدان تقريبًا، إلا أن إثارة كرة القدم مستمرة، ويوم الإثنين 30 مايو 2022 نحن على موعد مع عدد من المواجهات القوية على المستويين القاري والعربي.

البداية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام الإثنين 30 مايو 2022 المباراة النهائية في البطولة، وتجمع بين فريقين عربيين.

ويجمع نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2021-22 بين الأهلي المصري، حامل اللقب في آخر نسختين، نادي الوداد المغربي.

فيما تختتم الإثنين مباريات الجولة 21 من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021-22، بإقامة مباراة واحدة.

ويحل في هذه المباراة سيراميكا كليوباترا ضيفًا على البنك الأهلي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 30 مايو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 30 مايو 2022 "30-05-2022"

دوري أبطال إفريقيا - النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - الوداد 21:00 مصر، 20:00 المغرب beIN Sports 1 HD Premium

الدوري المصري - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة البنك الأهلي - سيراميكا كليوباترا 18:30 مصر، 19:30 السعودية OnTime Sports

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