جدول مباريات اليوم الإثنين 21 فبراير 2022 والقنوات الناقلة

لا تتوقف إثارة كرة القدم كل يوم، ونشهد يوم الإثنين 21 فبراير 2022 العديد من المواجهات القوية، في البطولات الأوروبية والعربية المختلفة.

البداية من السعودية، حيث تقام اليوم مباريات ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

المباراة الأبرز والأهم ستكون ديربي الرياض المثير والذي يجمع بين الهلال والنصر، كما سيلاقي الاتحاد نظيره التعاون، ويلعب الباطن مع الفيحاء، والشباب مع الأهلي

وفي الدوري المصري تنطلق مباريات الجولة العاشرة من البطولة، وفيها يلعب المقاولون العرب مع سموحة، وطلائع الجيش مع فاركو.

وبالانتقال إلى أوروبا، تختتم الإثنين مباريات الجولة 25 من منافسات الدوري الإسباني، بمباراة تجمع بين سيلتا فيجو وليفانتي.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

وتنتهي مباريات الجولة 26 من الدوري الإيطالي، بمباراتين بين كالياري ونابولي، ثم بولونيا وسبيزيا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 21 فبراير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 21 فبراير 2022 "21 -2-2022"

الدوري المصري - الجولة العاشرة

المباراة الموعد القناة الناقلة المقاولون العرب - سموحة 17:30 مصر، 18:30 السعودية OnTime Sports طلائع الجيش - فاركو 20:00 مصر، 21:00 السعودية OnTime Sports

الدوري الإسباني - الجولة 25

المباراة الموعد القناة الناقلة سيلتا فيجو - ليفانتي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD

الدوري الإيطالي - الجولة 26

المباراة الموعد القناة الناقلة كالياري - نابولي 20:00 مصر، 21:00 السعودية Lega Serie A YouTube بولونيا - سبيزيا 22:00 مصر، 23:00 السعودية Lega Serie A YouTube

كأس خادم الحرمين الشريفين - ربع النهائي