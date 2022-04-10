جدول مباريات اليوم الإثنين 11 أبريل 2022 والقنوات الناقلة

تتواصل إثارة ومتعة كرة القدم كل يوم، ويوم الإثنين 11 أبريل 2022 نحن على موعد مع عدد من المواجهات القوية، بالعديد من المباريات المثيرة في البطولات الأوروبية والقارية.

البداية من دوري أبطال آسيا، حيث تتواصل الإثنين مباريات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لمنطقة غرب القارة، حيث تقام ست مباريات مرتقبة، من بينها ثلاث مباريات عربية - عربية.

ويلعب القوة الجوية العراقي أمام مومباي سيتي الهندي، كما يلعب الوحدات الأردني ضد ناساف من أوزبكستان، كما يلعب الشارقة الإماراتي أمام استقلال دوشنبه من طاجيكستان.

المباريات العربية - العربية تتمثل في مواجهات، الريان القطري ضد الهلال السعودي، والجزيرة الإماراتي ضد الشباب السعودي، والفيصلي السعودي ضد السد القطري.

وعلى مستوى البطولات الأوروبية، تختتم الإثنين منافسات الجولة 31 من منافسات الدوري الإسباني، بمباراة يحل فيها فالنسيا ضيفًا على رايو فاييكانو.

وفي إيطاليا، تختتم منافسات الجولة 32 من "سيري آ" بلقاء بين بولونيا وسامبدوريا.

جدول مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا 2022

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 11 أبريل 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 11 أبريل 2022 "11-04-2022"

دوري أبطال آسيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة القوة الجوية - مومباي سيتي 20:15 السعودية، 19:15 مصر beIN Sports AFC 1 HD الريان - الهلال 20:15 السعودية، 19:15 مصر beIN Sports AFC HD ناساف - الوحدات 20:15 السعودية، 19:15 مصر beIN Sports AFC 2 HD الشباب - الجزيرة 23:15 السعودية، 22:15 مصر beIN Sports AFC 1 HD الفيصلي - السد 23:15 السعودية، 22:15 مصر beIN Sports AFC HD الشارقة - استقلال دوشنبه 23:15 السعودية، 22:15 مصر beIN Sports AFC 2 HD

الدوري الإسباني - الجولة 31

المباراة الموعد القناة الناقلة رايو فاييكانو - فالنسيا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 32

المباراة الموعد القناة الناقلة بولونيا - سامبدوريا 20:45 مصر، 21:45 السعودية Lega Serie A YouTube

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